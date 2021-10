NÖAAB: Neuer Geschäftsführer will Ehrenamt sichtbar machen

Seit 1. Oktober ist Simon Schmidt neuer Geschäftsführer des NÖ Arbeitnehmerbundes - kurz NÖAAB (Die NÖN berichtete). Der ehemalige Bezirks-Geschäftsführer des NÖAAB Korneuburg wurde einstimmig als neuer Landesgeschäftsführer bestellt und löst damit Sandra Kern ab, die nun als stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS tätig ist. Gemeinsam mit NÖABB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister präsentierte Schmidt die geplanten Projekte für die Zukunft.

Weiterführung "DNA"-Reformprogramm

Schmidt kündigte an, dass der niederösterreichische Arbeitnehmerbund mit seinen weiteren Zielen der inhaltlichen Leitlinie des bundesweiten ÖAAB treu bleibt. "Das ist unser Versuch, ein Programm für die nächsten Jahre zusammenzustellen.", so auch Teschl-Hofmeister. Erfreut zeigte man sich über die bereits angekündigte Umsetzung der Erhöhung des Familienbonus vonseiten der Regierung.

Die als "DNA"-Programm bezeichneten Punkte sehen unter anderem flexiblere Arbeitszeitmodelle vor, um Arbeitende in Familien zu entlasten. Geplant ist auch ein Ehrenamtspass, damit ehrenamtliches Arbeiten bei Bewerbungen stärker berücksichtigt wird. Besonderes Augenmerk will man auf das Thema Wohnen legen, 24-Stunden-Betreuungen sollen auf mehrere Wohngemeinschaften aufgeteilt werden können. Schmidt betont jedoch auch seine Schwerpunkte: "Ich möchte den NÖABB noch stärker als Serviceorganisation aufstellen, aber auch eine Vernetzungsplattform schaffen." Der Launch einer neuen Website, die NÖABB Jobbörse sowie Investitionen in Weiterbildung sollen das ermöglichen.