Mandl: „Massive Hilfe“ für die Ukraine

Mit dem ehemaligen Gouverneur von South Carolina arbeitet der ehemalige Vizebürgermeister von Gerasdorf schon seit Jahren zusammen. In der Vorwoche trafen David Beasley und Lukas Mandl – der eine Leiter des World Food Programme, der andere EU-Parlamentarier im Außen- und Verteidigungsausschuss – in Rom zusammen, auch, um über die Ukraine zu sprechen.

Dort wären seitens des Welternährungsprogrammes der Vereinten Nationen bereits „massive Hilfen“ angelaufen und sollen noch verstärkt werden. Jetzt gehe es, so Mandl, darum, „dass in sicherheitspolitischer und humanitärer Hinsicht das Vorgehen der demokratischen Welt in enger Abstimmung, rasch und effektiv erfolgt“.

Denn: „Nichts anderes verdienen in dieser schweren Zeit die Ukrainerinnen und Ukrainer und alle Welt!“