Bauernbund: „Schutz von Eigentum ist Schutz der Freiheit“

„Der Schutz unserer Heimat und der Schutz unseres Eigentums sind eng verbunden mit dem Schutz unserer Freiheit. Ich bin daher ganz klar gegen eine Erbschaftssteuer“, betonte Plakolm einmal mehr. Das Gehalt werde zuerst besteuert. Wer mit diesem bereits besteuerten Geld dann ein Haus oder eine Wohnung kaufe, müsse nochmal Steuern zahlen. „Und dann soll der Staat beim Tod auch noch einmal hingreifen. Das ist leistungsfeindlich und das lehne ich ab“, erklärt Plakolm. Das gelte umso mehr, wenn es sich um Bäuerinnen und Bauern handle: „Für sie ist Eigentum die Grundlage, um ihrer Arbeit nachgehen zu können und damit die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln für alle Österreicher sicherstellen zu können.“

In diesem Zusammenhang wies Nemecek auf das Forderungspapier mit „5x5 Forderungen“ des NÖ Bauernbundes hin, das am Weltbauerntag (1. Juni) präsentiert wurden: „Unsere Bäuerinnen und Bauern arbeiten an 365 Tagen im Jahr auf den Feldern und in den Ställen für unsere Lebensmittel. Sie verdienen unseren Dank und faire Arbeitsbedingungen. Mit diesen Forderungen wollen wir diese Arbeitsbedingungen sicherstellen.“ Faire Arbeitsbedingungen für die Bäuerinnen und Bauern seien auch die Voraussetzung dafür, dass sich Österreich auch in Zukunft selbst mit Lebensmitteln versorgen kann und nicht von ausländischen Importen abhängig wird. Nemecek betont, dass das Programm ein klares Bekenntnis zur bäuerlichen Produktion, zur Wahrung der Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln sowie für die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger im Land ist.

„Wir müssen Perspektiven und Chancen für unsere Jugend, besonders im ländlichen Raum, bieten, den Eigentumsaufbau fördern und dürfen Leistung keinesfalls bestrafen. Eigentumssteuern sind und bleiben leistungsfeindlich, als ÖVP lehnen wir diese klar ab“, stellen Plakolm und Nemecek abschließend klar.