FPÖ will Schwerpunkt-Schulen zu Firmen der Region .

Wenn es in einem Gebiet etwa viele Arbeitsplätze in der Holzindustrie gibt, sollen auch Mittelschulen darauf ihren Fokus legen, sagen die Freiheitlichen. So könne man junge Leute in Region halten und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.