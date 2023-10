NEOS fordern mehr Prävention, um Pflege-Kollaps zu verhindern

Die Bevölkerung in Österreich altert. Während die Anzahl der pflegebedürftigen Landsleute dadurch zukünftig steigen wird, mangelt es an jungen Menschen, die Ältere pflegen können. Zudem erwartet die Landtagsabgeordnete Edith Kollermann (NEOS), dass sich die sozialen Strukturen in der Gesellschaft künftig ändern werden. Bislang hätten zahlreiche Frauen die Pflege ihrer Angehörigen übernommen. Diese verrichtete Sorgearbeit könnte in den kommenden Jahren ebenfalls wegbrechen. Studien zeigen, dass bis 2030 im ganzen Land rund 75.000 Pflegekräfte fehlen.

Aus diesem Grund dürfe die Pflege nicht nur dann zum Thema werden, wenn etwa Missstände aufgedeckt werden oder die Pflegekräfte wie zum Beispiel während der Pandemie am Limit sind. Es würde in der Pflegethematik viel mehr brauchen, als eine reine Symptombekämpfung, sagt die NEOS-Politikerin. Der Pflege-Tausender, der seit Anfang Oktober beantragt werden kann und von allen Parteien im Landtag beschlossen wurde, sei nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“. Das Geld könne aus ihrer Sicht zwar sicher vielen Menschen helfen, etwa in der Hauskrankenpflege hätte man es aber besser einsetzen können. Was sich die Pinken darunter konkret vorstellen, erklärte sie bei einem Medientermin.

Die Zahl der Gesunden Lebensjahre müsse steigen

Ein wichtiger Ansatzpunkt sei vor allem die Prävention, meinen die NEOS. „Ein Teil des Problems der Auslastung des Pflegesystems ist, dass wir Menschen zu früh in der Pflege haben“, erklärte Edith Kollermann. Durchschnittlich würde eine Person in Österreich am Ende ihres Lebens auf 57 gesunde Lebensjahre zurückblicken. In Schweden liegt dieser Wert laut der NEOS-Politikerin im Vergleich bei 73 Jahren. Es würde daher einen „Drift“ in Richtung Gesundheitspflege und weg von der Krankenpflege brauchen, sagt auch Community Nurse Rosa Maria Eglseer. Sie ist seit 2006 selbstständig in der Pflege tätig und setzt sich für die Vermittlung von besseren Gesundheits- und Selbstkompetenzen ein. Gemeinsam mit der NEOS-Vertreterin schilderte sie bei dem Medientermin ihre Eindrücke.

Die Lebensphase des Alters müsse laut ihr generell neu gestaltet werden. So würde es mehr Möglichkeiten zum gemeinschaftlichen Wohnen für ältere Personen brauchen. Ideen für derartige Wohngemeinschaften gebe es genug, sie würden laut der Community Nurse nur kaum gefördert werden. Zudem verweist die selbstständige Hauskrankenpflegerin Monika Cadaj auf skandinavische Länder. Hier würde die Pflege in einem persönlicheren Rahmen in kleineren Gruppen stattfinden. Darüber hinaus sollte es laut Eglseer für Menschen in Altersheimen mehr Möglichkeiten geben, sich aktiv zu betätigen — etwa beim gemeinsamen Kochen.

Pflegekräfte bleiben in Österreich im Schnitt nur sieben Jahre in ihrem Beruf

Damit sich zukünftig mehr Menschen für einen Pflegeberuf entscheiden und auch in diesem verweilen, müssten sich auch die Arbeitsbedingungen ändern. In Österreich würden Pflegekräfte durchschnittlich nach sieben Jahren ihren Beruf wechseln. Laut einer Studie der Arbeiterkammer Niederösterreich denkt zudem jeder vierte Gesundheits- und Krankenpfleger im Bundesland zumindest einmal pro Woche daran, den Job zu wechseln. Das könne laut der Studie mit den „laufend anwachsenden beruflichen Belastungen“, mit denen sich Pflegekräfte konfrontiert sehen, zurückgeführt werden. Die Dienste seien oft strikt durchgetaktet und es fehle an Zeit, um auf einzelne Personen einzugehen. Dazu kämen suboptimale Dienstpläne, meint Eglseer.

In einzelnen Einrichtungen versuche man hier bereits mit neuen Arbeitskonzepten entgegenzusteuern, berichtete die Community Nurse. Ein Vorbild sei hier das Niederländische Pflegeunternehmen „Buurtzorg“. Die kleinen Teams, bestehend aus rund zehn Pflegerinnen und Pflegern, organisieren ihre Arbeit komplett selbstständig. Das Unternehmen verzichtet dabei gänzlich auf Hierarchien und ist damit ein besonders beliebter Arbeitsplatz. In Österreich fehle es hier laut NEOS an Fördergeldern. Zudem, so Diplompflegerin Monika Cadaj, sei Österreich oftmals nicht offen genug für neue Herangehensweisen.

Eine weitere Option sei für viele Menschen in Pflegeberufen die Freiberuflichkeit. Monika Cadaj beschreibt den Schritt in die Selbstständigkeit als die beste Entscheidung ihres Lebens. Genau wie Pflegerinnen und Pfleger der Caritas oder der Volkshilfe, bietet sie Hauskrankenpflege an. Die Freiberuflichkeit hätte es ihr erlaubt, wieder besser auf ihre Klientinnen und Klienten eingehen zu können. Es gebe jedoch auch in diesem Bereich ein Problem: Während die Leistungen von Anbietern wie der Caritas und dem Hilfswerk gefördert werden, ist das bei freiberuflichen Fachkräfte nicht der Fall, erklärte Cadaj. Demnach müssen sie ihre Leistungen teurer anbieten. Die Nachfrage wäre jedoch auf alle Fälle da. Für die beiden Pflegerinnen wäre eine Zusammenarbeit mit den großen Anbietern im Land denkbar.

Die NEOS fordern die Landesregierung zum Handeln auf

Laut den NEOS müsse die Landesregierung jetzt handeln und auf die Vorschläge von Expertinnen und Experten wie Rosa Maria Eglseer und Monika Cadaj eingehen. Sie fordern insbesondere den Ausbau von Präventionsmaßnahmen, um das Pflegesystem zu entlasten, Förderungen für alternative Modelle in der Pflege sowie eine Attraktivierung der Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen.