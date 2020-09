2,6 Prozent weniger Arbeitslosigkeit als im Juli, aber 25, 9 Prozent mehr als im Verlgeichszeitraum des Vorjahres verbuchte das AMS Niederösterreich für den August. Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, waren in NÖ im August gegenüber dem Vorjahresmonat mit 67.172 um 11.667 oder 21 Prozent mehr Personen beim AMS NÖ registriert. Im April waren es noch 54 Prozent

Allgemein ist seit dem Höhepunkt der Corona-Krise im April aber ein leichter aber stetiger Rückgang der Arbeitslosigkeit zu bemerken, wie AMS NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich und der zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) in einer Aussendung am Dienstag bekanntgaben . "Wir werden uns mit unseren Maßnahmen weiterhin für jeden Arbeitsplatz einsetzen, betont dazu Eichtinger.

Hergovich geht dagegen auf die Arbeitslosigkeit nach dem Alter ein. Nach Altersgruppen gab es bei den Personen im Haupterwerbsalter (25 bis 49 Jahre) im Jahresvergleich ein Plus von 30,6 Prozent und bei den Älteren (50plus) ein Plus von 19,4 Prozent. Bei den Jugendlichen betrug der Anstieg 27,2 Prozent.

Mehr Arbeit für Junge

Damit sei der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer als am Höhepunkt der Krise (im April 2020 mit plus 114,6 Prozent gegenüber April 2019) und nur mehr geringfügig höher als der Anstieg für alle Altersgruppen zusammen. "Diese Entwicklung zeigt uns, dass wir mit den Maßnahmen, die wir im Rahmen der niederösterreichischen Lehrlingsoffensive mit dem Land NÖ und den Sozialpartnern gesetzt haben, auch in Zeiten der Corona-Krise auf dem richtigen Weg sind“, erklärt der AMS NÖ-Geschäftsführer. Zudem gäbe es "positive Signale" vom Lehrlingsmarkt: Ende August stehen dem AMS NÖ insgesamt 933 offene Lehrstellen zur Besetzung zur Verfügung, um 99 (od. 11,9 Prozent) mehr als im Vorjahr so Hergovich.

Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr sind Frauen (plus 24,1 Prozent) fast genauso stark betroffen wie Männer (plus 27, Prozent). Nach Branchen gab es die stärksten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr im Handel, in der Arbeitskräfteüberlassung sowie in der Beherbergung und Gastronomie. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit in allen NÖ Bezirken, obwohl sich auch hier die Anstiege seit Beginn der Krise deutlich abflachen: So beträgt das Plus im Bezirk Horn nunmehr lediglich 3 Personen. Am deutlichsten ist das Plus noch in St. Pölten ( 1.599 Personen) und in Baden (1.466 Personen.).