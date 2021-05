433.443 Menschen österreichweit und 64.109 in Niederösterreich waren im April 2020 arbeitslos oder in Schulungen. Das ist zwar ein deutlicher Rückgang gegenüber 2020. Gleichzeitig sind das aber deutlich mehr Arbeitslose als vor Corona. Im Mai 2019 lag die Zahl in NÖ bei 45.046. „Es gibt ein soziales Long-Covid – und das heißt Arbeitslosigkeit", meinen SPÖ-NÖ-Chef Franz Schnabl und Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross. Sie fordern politische Maßnahmen gegen die Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit.

Gestartet haben die Sozialdemokraten dazu eine parlamentarische Bürgerinitiative. Mehrere tausend Unterschriften seien nun in Wien übergeben worden. "Eine Petition der SPÖ in Niederösterreich wird die Initiative dazu weiter begleiten", sagt der Chef der NÖ-Sozialdemokraten. Sie wurde bisher 3.000 Mal unterzeichnet.

Konkret fordert die SPÖ, wie berichtet, die "Aktion 40.000" - angelehnt an die "Aktion 20.000". Damit sollen für 40.000 Menschen (in Niederösterreich 8.000), die länger als 12 Monate ohne Job sind, Arbeitsplätze in Gemeinden, öffentlichen Einrichtungen, gemeinnützigen Vereinen und sozialen Unternehmen geschaffen werden. Mögliche Aufgaben seien die Unterstützung für pflegebedürftige Menschen, organisatorische Aufgaben bei Test- und Impfstraßen oder die Instandhaltung von Grün- und Parkflächen. Diese Arbeitsplätze sollen zwei Jahr lang vom Bund gefördert werden.

Aufgrund der besonderen Situation und Betroffenheit vor allem von Frauen, jungen Erwachsenen und Langzeitarbeitslosen - unabhängig vom Alter - soll außerdem zusätzlich ein „Corona-Beschäftigungsbonus“ für rund 60.000 Personen eingerichtet werden. Der soll den Zugang zur Eingliederungsbeihilfe erleichtern und damit Anreize für österreichische Unternehmen schaffen, auf das beim AMS gemeldete Arbeitskräftepotenzial zuzugreifen.

Kritik an der "Aktion Sprungbrett"

Ein Modell gegen die Langzeitarbeitslosigkeit präsentierte die Regierung vor einigen Wochen. „Die angekündigte „Aktion Sprungbrett“ weist im Gegensatz zur Aktion 40.000 gleich mehrere unterschiedliche Schwachpunkte auf“, kritisiert Kollross, der einen zu geringen Mitteleinsatz sieht.