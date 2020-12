Die aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt in Niederösterreich waren in der Vorwoche Thema beim Treffen von Arbeitsministerin Christine Aschbacher mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger (alle ÖVP).

So ist im November die Arbeitslosigkeit erstmals seit April wieder höher als im Vormonat. Insgesamt haben 59.582 Niederösterreicher aktuell keinen Job. Das sind um 4.400 (8 Prozent) mehr Menschen als im Oktober und um 11.141 (23 Prozent) mehr als im November 2019.

Als Grund für den neuerlichen Anstieg im November wird einerseits die Saison genannt. Im Herbst ist die Arbeitslosigkeit traditionell höher. Andererseits hinterlasse, laut AMS, auch der Lockdown deutliche Spuren. Das zeigt sich auch an den Branchen, die besonders hart betroffen sind: So gibt es die stärksten Zuwächse im Handel, in Beherbergung und Gastronomie, im Bereich Gebäudereinigung und der Arbeitskräfteüberlassung sowie in der Warenherstellung.

Deshalb sei das zentrale Thema für die nächsten Monate und Jahre, „Arbeit zu sichern und Arbeit zu schaffen“, wie Mikl-Leitner betont. Zugleich gehe es darum, in Aus- und Weiterbildungsprogramme zu investiere. Ministerin Aschbacher: „Das tun wir mit der Joboffensive mit österreichweit 700 Millionen Euro. In Niederösterreich sind dazu Programme mit 72 Millionen Euro aufgesetzt.“

Um Jobs in den Regionen zu unterstützen, werde das Land im kommenden Jahr „mehr als 16 Millionen Euro in 18 unterschiedliche Beschäftigungsprojekte investieren“, kündigte Eichtinger weiters an.