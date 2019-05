Nach wie vor stellt der Fachkräftemangel die größte Herausforderung für die heimische Wirtschaft dar. Deshalb hat das Land NÖ gemeinsam mit dem AMS heuer im Jänner die größte Lehrlingsoffensive des Landes gestartet. 46 Millionen Euro werden dabei ausgegeben, um Jugendliche an die Lehre heranzuführen. Und diese Investition zeigt Wirkung.

Von den insgesamt 7.000 Ausbildungsplätzen wurden nach dem ersten Drittel der Laufzeit bereits 2.900 von den Jugendlichen genützt. Angeboten werden Jugendbildungszentren, überbetriebliche Werkstätten und ein Sonderprogramm für jene, die eine Lehre abgebrochen haben und ihren Lehrabschluss nachholen wollen.

„Wir haben in Niederösterreich derzeit etwa 16.000 Lehrlinge und wir haben 7.000 Ausbildungsplätze. Wenn wir einen guten Teil von diesen Jugendlichen in den Arbeitsmarkt bringen können, bedeutete das einen massiven Zuwachs an Fachkräften“, ist der zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) sehr zuversichtlich, dass das Programm der Wirtschaft helfen wird.

Marschik Landesrat Martin Eichtinger erwartet einen spürbaren Zuwachs an Fachkräften in Niederösterreich.

Parallel dazu gibt es sehr erfreuliche Nachrichten von der Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt. Ende April waren 47.244 Personen bei den AMS-Stellen in Niederösterreich als arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Minus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Gleichzeitig ist das die niedrigste Arbeitslosenquote seit sechs Jahren.

Besonders erfreulich ist der enorme Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit in Niederösterreich um 15,7 Prozent. Sind das schon erste Auswirkungen der Lehrlingsoffensive? „Zum Teil, weil die ersten Jugendlichen bereits in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Die volle Wirkung werden wir aber erst zu einem späteren Zeitpunkt sehen“, erklärt Eichtinger.

Noch sei vor allem die gute Konjunktur verantwortlich für die niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Sollte die Wirtschaftsleistung wie prognostiziert ab Herbst etwas nachlassen, könnten die Effekte der Lehrlingsoffensive umso wichtiger werden. Ob die Lehrlingsoffensive auch 2020 in dem Ausmaß weitergeführt wird, soll erst im Herbst entschieden werden.

Am schwersten haben es am Arbeitsmarkt aktuell die über 50-Jährigen, die ihren Job verlieren. Ihnen fehlen meist Zusatzqualifikationen. Entsprechend war im April auch ein Anstieg von 2,4 Prozent bei den Arbeitslosen über 50 zu verzeichnen. „Da müssen wir jetzt reagieren und uns ansehen, welche Maßnahmen wir für diese Personen setzen, damit sie am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen können“, so der Landesrat.