Insgesamt 18.845 Asylberechtigte wurden vom Arbeitsmarktservice (AMS) im Rahmen des sogenannten Integrationsjahres besonders betreut. Bei 4344 anerkannten Flüchtlingen hat dies dazu geführt, dass ihnen von den Arbeitsämtern ein Job vermittelt werden konnte.

In Niederösterreich war das in 294 Fällen der Fall. Es handelt sich dabei um Menschen, die seit 1. Jänner 2015 ihren Status als anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte in Österreich erhalten haben.

Diese Zahlen liegen der NÖN aus einer Antwort von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) auf eine parlamentarische Anfrage der SPÖ vor. Die Ressortchefin zieht darin eine erste Bilanz über die Aktivitäten des umstrittenen Integrationsjahres. Dieses wurde zur besseren Eingliederung von anerkannten Flüchtlingen von der vorangegangenen SPÖ-ÖVP-Bundesregierung erst im vergangenen Jahr beschlossen und steht inzwischen unter der amtierenden ÖVP-FPÖ-Bundesregierung massiv in Frage.

1600 Asylberechtigte in NÖ machen Integrationsjahr durch

Mit Stichtag 31. März dieses Jahres waren nach den Angaben der Sozialministerin im Rahmen des Integrationsjahres 18.845 Asylberechtigten in Programmen des AMS, mit denen die Chance auf eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt in Österreich erhöht werden soll.

In Niederösterreich absolvierten davon 1614 Asylberechtigte das Integrationsjahr. Zum Vergleich: in Wien waren es rund 12.000 Betroffene. Allein knapp 11.300 der bundesweit vom AMS betreuten Personen absolvierten einen Deutschkurs. 879 standen in einer Vorbereitung auf einen Arbeitsplatz.

Fast 12.000 weitere Flüchtlinge als Arbeitslose vorgemerkt

Für das Integrationsjahr beim AMS wurden seit der Einführung im September 2017 bis Ende des Vorjahres 21,9 Millionen Euro ausgegeben, wie aus der Antwort der Sozialministerin weiters hervorgeht.

Es fallen jedoch nicht alle in Österreich anerkannten Asylberechtigten in das verpflichtende Integrationsjahr. Ausgenommen sind anerkannte Flüchtlinge, die bereits vor dem 1. Jänner 2015 ihren Flüchtlingsstatus erhalten haben. Von dieser Gruppe waren immerhin 11.874 beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos vorgemerkt.