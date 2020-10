„Die berufliche Aus- und Weiterbildung sind wichtige Voraussetzungen, um in der Zukunft Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Lebenslanges Lernen ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft": Da waren sich Europa-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) und derfür Beschäftigung und Soziale Rechte zuständige EU-Kommissar Nicolas Schmit einig. Sie trafen einander in Brüssel, um über das Thema Arbeit zu diskutieren.

Im Fokus stand das Thema Weiterbildung auch beim Arbeitsmarktgipfel in Niederösterreich im Oktober. „Wir haben gemeinsam mit dem AMS ein 69 Millionen Euro-Paket geschnürt, das vor allem die Aus- und Weiterbildung in gefragten Berufsfeldern der Zukunft fördert“, berichtete Eichtinger. Investitionen in die Bildung seien Investitionen in die Zukunft, meinte er. Mit der Lehrlingsoffensive, die es in Niederösterreich gibt, soll jungen Menschen der Start in das Berufsleben erleichtert werden. Die EU-Kommission unterstütze die Initativen des Landes, meinte Schmit.

Ein Leben lang im selben Job wird selten

Auch auf EU-Ebene wird eines deutlich: die Zukunftsperspektive geht stark in Richtung wiederkehrender beruflicher Veränderung. „Die Menschen werden öfter die Jobs wechseln, als bisher, Fortbildungen werden unerlässlich, gerade auch im Hinblick auf den grünen Wandel, die Digitalisierung und laufende technische Veränderungen. Wir müssen in Europa darauf reagieren und die Menschen auf diesem Weg begleiten“, so der EU-Kommissar Nicolas Schmit.

Im Rahmen der „Lifelong Learning Week“ Anfang Dezember im europäischen Parlament in Brüssel soll lebenslanges und lebensbegleitendes Lernen als Bildung für alle Altersgruppen und Lebensbereiche etabliert werden.