Ende September waren in Niederösterreich 55.233 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind zwar um 7,9 Prozent weniger als im August, aber immer noch um 21,6 Prozent mehr als im Vergleich mit demselben Monat des Vorjahres.

Am stärksten trifft die Krise Menschen, die kaum Erfahrung vorweisen können und noch am Beginn ihres Berufslebens stehen. Außerdem jene über 50, die schon in „normalen“ Zeiten Schwierigkeiten haben, einen neuen Job zu finden, berichtet AMS-Geschäftsführer Sven Hergovich.

Speziell für sie soll es deshalb zusätzliche Maßnahmen geben. Erarbeitet wurden die bei einem Arbeitsmarktgipfel mit Landespolitikern sowie den Sozialpartnern.

Als erster Punkt wird die Lehrlingsoffensive, die jungen Menschen den Start ins Berufsleben erleichtern soll, von 46 auf 54 Millionen Euro erhöht. Das AMS spricht außerdem die Garantie aus, dass Junge, die arbeitslos oder lehrenstellensuchend vorgemerkt sind, nicht länger als drei Monate auf einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz warten müssen.

1.000 Plätze bei der Jobchance 50+

Als Maßnahme für Ältere wird die Jobchance50+ ausgeweitet. Bisher gab es 600 Plätze bei Gemeinden oder gemeinnützigen Vereinen, wo Ältere eine befristete Anstellung bekommen haben. Nun sind es 1.000 Plätze.

Zwei Fliegen mit einer Klappe möchte man mit dem „Sonderprogramm für zusätzliche Pflegekräfte“ schlagen. Gefördert werden damit dann nicht mehr nur Weiterbildungen, sondern auch Umschulungen in Bereichen, in denen dringend Personal benötigt wird – also etwa für Heimhelferinnen, Sozialbetreuerinnen in der Altenarbeit oder Pflegeassistenz.

NLK Pfeiffer Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (alle drei links) beim Arbeitsmarktgipfel mit den Sozialpartnern, Experten und Unternehmern.

„Wir setzen Initiativen im Ausmaß von 69 Millionen Euro. Damit können wir 9.000 Personen unterstützen, sie wieder in den Arbeitsmarkt integrieren“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Am Stellenmarkt gibt die September-Statistik des AMS schon ein vorsichtig positives Signal: Hier wurden in NÖ 5.500 freie Stellen verzeichnet. Das sind um ein Viertel mehr offene Stellen als im Vormonat (+1.095). Insgesamt stehen somit dem AMS NÖ 11.252 freie Stellen zur Besetzung zur Verfügung. Das sind um 451 (oder 4,2 Prozent) mehr als im August, aber um 11,9 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.