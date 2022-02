"Wichtig, dass Landtage in Europäische Gesetzgebung eingebunden sind"

In doppelter blau-gelber Mission ist zurzeit Landtagspräsident Karl Wilfing unterwegs. Der aktuelle Vorsitzende der Konferenz der österreichischen Landtagspräsidenten will die Herausforderungen, vor denen die Landtage stehen EU-Vertretern näherbringen. Dazu traf er EU-Ministerin Karoline Edtstadler, die Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs und Martin Selmayr, den Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich.

"Es ist wichtig, dass die Landtage gut in den Europäischen Gesetzgebungsprozess eingebunden sind. Die Landtagsabgeordneten sind bei den Menschen in den Regionen viel unterwegs und kennen daher auch die speziellen Herausforderungen vor denen diese stehen. Ein gutes Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen kommt daher den Bürgerinnen und Bürgern zugute", meint Landtagspräsident Wilfing.