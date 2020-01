Aktuell finde der „fundamentalste und schnellste Wandel“ überhaupt in der Arbeitswelt statt, so Altrichter. Während bei der industriellen Revolution dem Menschen durch Maschinen die Leistung mit Muskelkraft abgenommen wurde, sei es jetzt das logische Denken, dass dem Menschen durch Künstliche Intelligenz abgenommen werde. „Die einzige Konstante“ jedenfalls sei, so Altrichter über die künftige Arbeitswelt, „die Veränderung.“ Er glaube nicht, dass die Technologie ein Jobkiller ist – sie verändere nur Jobs.

Dazu brauche es auch angepasste Rahmenbedingungen – etwa eine Neudefinition darüber, was denn ein Arbeitsplatz ist, und neue Bestimmungen für Arbeitszeiten. So könne man über Zeitkonten ebenso nachdenken wie über verstärkte Mitarbeiter-Beteiligungen an Unternehmen.

Für NÖAAB-Landesobmann Sobotka sei Arbeit „sinnstiftend“. Durch die Digitalisierung werde es „neue Berufe geben, aber auch traditionelle werden bleiben.“ Die Unterscheidung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer werde „so nicht mehr erkennbar sein“.

In diesem Zusammenhang fordert Sobotka neue, flexiblere Arbeitszeitmodelle, die entsprechende Mobilität, um seine Arbeit erreichen zu können, und ein Recht auf Bildungszeit. „Arbeitszeit und Freizeit werden natürlich verschwimmen, aber es ist notwendig, das den Menschen nicht als Druck mitzugeben, sondern als Chance“, betonte Sobotka.