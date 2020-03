Kritik an der Forderung nach einer 35-Stunden-Woche im Pflegebereich kommt von NÖAAB-Obmann und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka: "Wir empfinden diesen Weg nicht für richtig." In Zeiten, in denen man mit Kurzarbeit und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen habe, seien diese Pläne "mehr als kontraproduktiv".

Da im sozialmedizinischen Dienst (SMD) "bis zu 90 Prozent nicht in Vollzeit arbeiten", sieht Sobotka eine "Scheindiskussion". "Die SMD, die das in dieser Form nicht mittragen, erwarten sehr wohl ein kräftiges Plus zu ihrem Gehalt, aber sie haben von einer Reduzierung der Stundenanzahl gar nichts", sagte er. "In diesem Sinne wird man den Menschen, die in den SMD hervorragende Arbeit leisten, nicht gerecht", fügte der ÖVP-Politiker hinzu.