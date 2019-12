„In ganz Europa ist mein Medikament nicht mehr erhältlich“, schildert ein 56-jähriger Pielachtaler. Aufgrund eines immer wiederkehrenden Blasentumors begann er auf Empfehlung eines anderen Patienten im Oktober 2016 eine Therapie-Form, bei der der Tumor örtlich bekämpft wird. Jede Behandlung der Immuntherapie mit abgeschwächten BCG-Bakterien hatte einen „künstlich erschaffenen Harnwegsinfekt“ zur Folge. Dadurch übermäßig produzierte Abwehrstoffe schützen vor neuen Tumoren. Im Dezember wäre nun die letzte Einheit der Behandlung nach drei Jahren fällig gewesen – doch das Medikament ist in ganz Europa vergriffen. „Ich bin guter Dinge, dass kein neuer Tumor entsteht, weil meine Therapie fast zu Ende war“, so der Patient. „Trotzdem ist es ein schlechtes Gefühl, keinen Abschluss zu haben.“

„Das Medikament haben wir leider nicht“ oder „Das Arzneimittel ist nicht lieferbar“ hören Kunden in Apotheken immer wieder. In Krems etwa fehlte vor kurzem die Pille danach. Auch an Schmerzmitteln, Salben, Blutverdünnern und Diabetikerpräparaten fehlte es.

Meist wählt man die Alternative

In den meisten Fällen, so erläutert NÖ Apothekerkammerpräsident Peter Gonda, lässt sich das Problem lösen. „Wir müssen dann auf das Produkt eines anderen Erzeugers mit gleichem Wirkstoff zurückgreifen.“ Dazu ruft der Apotheker dann üblicherweise beim Arzt an, ob das in Ordnung ist, und der Patient erhält das Medikament.

„Ganz selten gibt es ein Problem“, ist Gondas Erfahrung aus seiner Apotheke. Zum Beispiel, wenn das Medikament in anderer Form produziert wurde, und man es nicht wie die ursprüngliche Tablette halbieren kann. Sehr selten müsse ein Medikament aus dem Ausland bestellt werden. Oder der Apotheker stellt es selbst her. „Im Großen und Ganzen können wir es gut handlen“, so Gonda. „Aber es ist viel Aufwand.“

Viele Engpässe bemerken Apotheker und Kunden auch gar nicht, erläutert Monika Vögele Generalsekretärin des Verbandes der österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler PHAGO. Österreichs sechs Großhändler lagern über 50.000 verschiedene Artikel in 23 Lagern in Österreich und versorgen damit die öffentlichen Apotheken. Wird ein Medikament in einem davon knapp, kann es aus einem anderen geholt werden. In gewissen Fällen wurden Medikamente aus dem Ausland besorgt.

Für Engpässe gebe es viele Ursachen. Zum Beispiel kann der Bedarf für einen Impfstoff falsch eingeschätzt worden sein, sodass zu wenig produziert wurde. Ein Aspekt ist auch, dass Österreich für Medikamente nicht so viel zahlt wie andere Länder. Hat ein Hersteller nur noch begrenzte Mengen übrig, wird er diese eher an ein Land verkaufen, das mehr zahlt.

"Ein zentrales Problem sind die Globalisierung und der Preisdruck"

Vor allem aber: „Ein zentrales Problem sind die Globalisierung und der Preisdruck.“ Viele Wirkstoffe für Medikamente kommen aus Indien und China, weil sie dort günstiger produziert werden können. Wenn an einem dieser Standorte etwas vorfällt, wirkt sich das weltweit aus – weil dann alle Medikamentenhersteller, die den Wirkstoff für ihre Medikamente von dort beziehen, ihn nicht kriegen. Mit der Abhängigkeit von wenigen Wirkstoff-Lieferanten beschäftigte sich vor wenigen Tagen auch der Rat der Gesundheitsminister in Brüssel.

Aber auch die Produktion der Medikamente kann etwa durch einen Hurrikan oder ein Hochwasser beeinträchtigt werden. Zutaten oder Bestandteile können fehlen. Oder: Die Verpackung wurde falsch bedruckt. Umso früher mögliche Probleme wie diese bekannt werden, desto eher könnten andere Hersteller einspringen und etwa mehr produzieren. „Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass der Großhandel so viele Informationen wie möglich hat“, so Vögele. Dass Hersteller es melden, wenn sie sehen, dass es mögliche Probleme geben könnte, damit man rasch reagieren kann.