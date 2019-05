Causa NSA: Keine Ermittlungen gegen Landesrat Waldhäusl .

In der Causa NSA ist rund um mögliche Zahlungen an das Büro des niederösterreichischen Landesrat Gottfried Waldhäusl nie gegen den FPÖ-Politiker ermittelt worden. "Wir haben nach Prüfung mangels eines Anfangsverdachts von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen", bestätigte eine Sprecherin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am Montag einen "Ö1-Morgenjournal"-Bericht.