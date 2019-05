Laut einer Anfragebeantwortung des Justizministeriums geht es um die Causa NSA (National Security Austria, eine Sicherheitsfirma, Anm.) in Zusammenhang mit möglichen Zahlungen an das Büro des Regierungsmitgliedes.

Ermittelt werde demnach wegen Untreue durch Bezahlung von Scheinrechnungen, Bestechung von Mitarbeitern des Landes sowie Abgabenhinterziehung, teilten die NEOS mit. "Im Juni letzten Jahren haben wir erstmals die Vermutung geäußert, dass Aufträge einem FPÖ-Freundeskreis zugeschanzt werden. Zu möglichen Geldflüssen in das Büro Waldhäusl haben wir schließlich im Dezember eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Jetzt zeigt sich, dass hier einiges im Argen liegt und offenbar gegen seine (des Landesrates, Anm.) Machenschaften und die seines Umfelds ermittelt wird", betonte Landessprecherin Indra Collini in einer Aussendung. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) müsse Waldhäusl "sofort die Amtsgeschäfte entziehen, alles andere wäre bei derzeitiger Faktenlage eine Farce".

"Die in der Anzeige erhobenen Vorwürfe der Untreue durch Bezahlung von Scheinrechnungen für tatsächlich nicht erbrachte Leistungen, der Bestechung von Mitarbeitern des Landes Niederösterreich für die pflichtwidrige Vornahme von Amtsgeschäften, nämlich einer Auftragsvergabe ohne Ausschreibung, sowie der Abgabenhinterziehung durch Gewinnminderung durch die Bezahlung von Scheinhonoraren werden in einem Verfahren überprüft", teilte Justizminister Josef Moser (ÖVP) in der Anfragebeantwortung mit, die der APA vorliegt. "Das strafprozessuale Verfahren wird gegen drei natürliche und zwei juristische Personen sowie gegen unbekannte Täter geführt."

"Es gab und gibt keine Schmiergeldzahlungen", hatte Waldhäusl Mitte Dezember auf APA-Anfrage erklärt. Auch die Firma wies die von einem ehemaligen Auftragnehmer erhobenen Vorwürfe zurück.