FPÖ will Asylanträge „Richtung null“ bringen

Schärfere Strafen für Schlepper und illegal Geschleppte, die Möglichkeit von Push-Backs an der Grenze sowie Grenzzäune an „neuralgischen“ Stellen. Diese und viele weitere Maßnahmen brauche es laut Hannes Amesbauer, FPÖ-Sicherheitssprecher im Nationalrat, um die Asylpolitik des Bundes zu verbessern. Mit dem politischen Konzept „Festung Österreich“ wolle man Österreich als Zielland weniger attraktiv machen und die Asylanträge gen null bringen. Neben den oben genannten Maßnahmen schlägt Amesbauer außerdem die jährliche Überprüfung des Asylgrundes und den sofortigen Abbruch des Asylverfahrens bei Straftätigkeit vor.

„Wir als Hausherren sollen entscheiden können, wer unter welchen Bedingungen zu uns hinein kann“, fasst Amesbauer das vorgestellte Konzept zusammen. „Die Festung Österreich steht für eine neue und bessere Politik. Eine Festung bietet Schutz und Sicherheit und nimmt nur jene auf, die wirklich Hilfe brauchen“, fügt der freiheitliche Landesrat Christoph Luisser hinzu. Er äußert sich klar gegen Asylwerberinnen und Asylwerber, die ausschließlich aufgrund der Sozialleistungen nach Österreich kommen wollen, und betont: „Illegale Migranten belasten unser Sozialsystem.“

Länder müssen „falsche Gesetze des Bundes“ umsetzen

Luisser kritisiert weiter die „Einladungspolitik der Bundesregierung“. Diese würde Menschen Hoffnungen machen und sie regelrecht nach Österreich locken. Die „falschen Gesetze“, die im Bund beschlossen werden, müssten von den Bundesländern unverändert umgesetzt werden, so Luisser. Auch der Asyl- und Migrationspakt der EU wird von den beiden Freiheitlichen abgelehnt.

Aktuell befinden sich rund 11.400 Personen in der niederösterreichischen Grundversorgung, wovon 10.000 Menschen aus der Ukraine stammen. Bei den restlichen 1.400 Personen handle es sich laut Luisser um Asylwerberinnen und Asylwerber. Weitere 1.000 Menschen seien noch in früheren Stadien des Asylverfahrens und befänden sich noch in Bundesbetreuungsstellen.