Waldhäusl: Keine Zelte und zusätzliche Quartiere in NÖ

Das Bundesland sei "bereits mehr als ausgelastet durch die zusätzliche Unterbringung von über 10.000 ukrainischen Frauen und Kindern". Die Aufnahmequote sei "de facto erfüllt, unsere teuerungsgeplagte Bevölkerung und auch die finanziellen Mittel des Landes sind nicht weiter belastbar", so Waldhäusl.

In Kürze werde die Schallmauer von 100.000 Asylanträgen gebrochen, so viele wie noch nie seien gekommen, um zu bleiben, merkte der Landesrat in einer Aussendung an. Und die Bundesregierung lasse immer weiter zu, "dass Menschen aufgenommen werden, die über kurz oder lang nicht mehr menschenwürdig untergebracht werden können".

Um es, so Waldhäusl, in der Feuerwehrsprache zu sagen: "Solange der Damm nicht dicht gemacht wird, ist es keine Frage mehr, ob zwei oder drei Pumpen aufgestellt werden. Das Land wird absaufen." Als "quasi Innenminister" von Niederösterreich habe der Landesrat seine Hausaufgaben - im Gegenteil zur Bundesregierung - erledigt und "die Dämme dicht gemacht", wurde in der Aussendung betont.

"Schluss mit dem Wahnsinn", forderte Waldhäusl nicht zuletzt. "Zelte für Ankömmlinge, kurz vor dem Winter - menschenunwürdiger geht Asylpolitik gar nicht mehr. Es geht nur mit Aufnahmestopp, Grenze dicht machen und dem Zurückweisen in sichere Drittstaaten."