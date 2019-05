Die deutsche Sprache zu lernen, österreichische Gesetze zu befolgen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau anzuerkennen und sieben weitere Punkte stehen in den "zehn Geboten für Zuwanderer" die der für Integration zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) am Montag präsentierte.

Theresa Bittermann

In diesem Regelwerk wird auch angesprochen, dass die Kindererziehung sich an österreichischen Werten orientieren solle und, dass man Österreich gegenüber Dankbarkeit zeigen solle. Formuliert sind diese Regeln nach biblischer Vorlage: "Du sollst Österreich gegenüber Dankbarkeit leben."

"Hätten die Regeln auch anders nennen können"

Die Anlehnung an die christlichen zehn Gebote sieht Waldhäusl entspannt: "Es hätten genauso gut Thesen oder goldene Regeln sein können. Das ganze könnte auch anders heißen" argumentiert Waldhäusl. Die Inhalte seien auch nichts Außergewöhnliches, sondern "Dinge, die einem der Hausverstand sagt".

Denn beispielsweise Konflikte löse man in Österreich gewaltfrei: "Das ist vielleicht einfach nicht jedem klar, der in Österreich ankommt. Mit dieser Verschriftlichung von Regeln wollen wir einfach verhindern, dass sich die Kinder schon in der Volksschule die Nase brechen."

Eines der Gebote verlangt Religionsfreiheit, auch dabei sieht Waldhäusl keinen Widerspruch zur Formulierung als "zehn Gebote": "Das ist einfach eine Bekenntnis dazu, dass wir in einem christlichen Abendland leben", sagt er.

Menschenrechtskonvention "nicht in Stein gemeißelt"

Zusätzlich stellte Waldhäusl den Fortschritt seines Maßnahmenplans vor. 40 Prozent der subsidär Schutzberechtigten in Niederösterreich hätten bereits eine private Unterkunft, die restlichen 60 Prozent wolle man nun auf dem Weg dorthin unterstützen.

Sei jemand, jedoch nicht "integrationswillig", so sollte nicht alles "in Stein gemeißelt sein", sagt Waldhäusl: "Damit meine ich zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention. Konvertiert ein Asylwerber über Nacht zum Christentum, kann er nicht mehr abgeschoben werden, das muss hinterfragt werden."