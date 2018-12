Fraktionsobfrau Helga Krismer berichtete, dass sie SPÖ und NEOS diesbezüglich am (heutigen) Mittwoch kontaktiert habe. Gemeinsam würde man das notwendige Drittel an Abgeordneten stellen.

Weil in der Sitzung der Landesregierung am Dienstag "nichts passiert" sei und Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) seine Agenden behalten habe, wollten die Grünen "nicht zur Tagesordnung übergehen", betonte Krismer in einem Pressegespräch in Wien. "Jetzt geht es um die politische Verantwortung."

Im Landtag wollen die Grünen kommende Woche neben dem Antrag auf einen U-Ausschuss auch einen auf Neuverteilung der Ressorts in der Regierung einbringen. "Ich erwarte breite Zustimmung." Zudem kündigte die Fraktionsobfrau einen Misstrauensantrag gegen Waldhäusl an.

Krismer bezeichnete Drasenhofen als "Asylgefängnis". In einem U-Ausschuss soll u.a. geklärt werden, welche Abteilungen im Amt der NÖ Landesregierung "von Anfang an" davon gewusst haben, wann Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) davon erfahren oder welche Rolle die Kinder- und Jugendanwaltschaft gespielt habe.

Weil Waldhäusl "mit Duldung" und "im Wissen" der ÖVP "Stacheldrahtzäune bauen" habe dürfen, sprach Krismer in Zusammenhang mit der Unterkunft in Drasenhofen von "Rechtsausnahmezustand" in Niederösterreich. In Mikl-Leitner sehe sie eine "Mittäterin".

NEOS werden U-Ausschuss zu Drasenhofen zustimmen

Den Wunsch der Grünen nach einem U-Ausschuss begrüßen auch die NEOS Niederösterreich. „Hier gilt es zurecht die politische Verantwortlichkeit zu klären, nachdem die Landeshauptfrau beschlossen hat, dass Waldhäusls Umtriebe schon wieder ohne Konsequenzen bleiben. Darüber hinaus ist zu hinterfragen, wer von den Vorgängen gewusst hat. Denn dass eine ‚absolute‘ ÖVP als Mehrheitspartei dieser Landesregierung absolut nichts mitbekommen haben will, ist schwer zu glauben“, betont NEOS-Landessprecherin Indra Collini.

Collini fordert aber gleichzeitig den Rechtsweg: „Hier stehen mit Amtsmissbrauch bzw. Amtsanmaßung und Freiheitsentzug schwere Vorwürfe gegen einen Landesrat im Raum, die in einem ordentlichen Rechtsstaat die unabhängige Justiz zu prüfen hat“, so Collini.

Einem möglichen Misstrauensantrag der Grünen gegen Waldhäusl würde Collini jedenfalls zustimmen.

Darüber hinaus haben die NEOS Niederösterreich die rasche Prüfung der Einrichtung sowie der Kosten durch den Rechnungshof gefordert. Aktuell würden die Kosten für die Asylwerber in Drasenhofen bei 8.500 Euro pro Jugendlichen und Monat betragen. „Das ist drei Mal so viel wie der Mindestsatz für jugendliche Asylwerber, ohne dass es nachvollziehbar wäre, wohin das Geld geflossen ist. Allein die Betreuung durch eine ehemalige Tischlerei GmbH soll pro Tag und Jugendlichem 95 Euro gekostet haben. Allerdings wissen wir mittlerweile, dass es weder Möbel, noch Beschäftigungsmöglichkeiten oder eine pädagogische Betreuung im Heim gab.“

Ebner: „Unverzüglich reagiert und vorbildlich gehandelt"

Vor kurzem hat sich auch VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner zu den Vorwürfen der NÖ Grünen zu Wort gemeldet. „Im Zusammenhang mit der Unterkunft in Drasenhofen wurde unverzüglich reagiert und vorbildlich gehandelt. Letzte Woche wurde von Landesrat Waldhäusl die Unterkunft mit Stacheldraht eröffnet und ebenso letzte Woche wurde sofort nach Bekanntwerden der Zustände von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner festgestellt, dass ein Stacheldraht in einer solchen Unterkunft nichts verloren hat. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft leitete sofort eine Prüfung ein und noch am gleichen Tag wurden die Jugendlichen verlegt. Und auch heutigen Medienberichten ist zu entnehmen, dass vorbildlich schnell und professionell reagiert und gehandelt wurde. Daraus nun einen Angriff gegen die Volkspartei NÖ zu basteln, ist selbst für Frau Krismer einigermaßen skurril und lässt sich nur mit einer unerfüllten Sehnsucht nach medialer Aufmerksamkeit erklären. Ein U-Ausschuss dient üblicherweise dazu die politische Verantwortung bei Skandalen zu klären. In diesem Fall hat Waldhäusl seine Verantwortung für den Stacheldraht allerdings nie in Zweifel gezogen, alles andere wäre ja auch absurd. Die Entscheidung über einen U-Ausschuss trifft aber selbstverständlich der Landtag. Jetzt wird sich zeigen, ob Gottfried Waldhäusl seine letzte Chance nützt und auch die Verantwortung für eine geeignete Unterbringung wahrnimmt", so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.