St. Gabriel: Ordensmann appelliert an Mikl-Leitner .

Weil die aus Drasenhofen in das Asylquartier St. Gabriel in Maria Enzersdorf übersiedelten Jugendlichen laut Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) erneut verlegt werden, hat Ordensmann Pater Franz Helm einen Appell an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gerichtet.