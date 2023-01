Waldhäusl will mit Volksbegehren in nächste Phase

Werbung

“Es ist so weit”, erklärte Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Nach knapp eineinhalb Jahren soll das von ihm initiierte Volksbegehren nun in die nächste Phase gehen. Seit Juli 2021 befand es sich in der Unterstützungsphase. Nächste Woche wolle er den Einleitungsantrag dafür einbringen. Dann sei das Innenministerium am Zug, bekannt zu geben, in welcher Eintragungswoche man das Volksbegehren mit dem Titel “Asylstraftäter sofort abschieben” unterschreiben könne.

Das Ziel des Volksbegehrens sei, nationale und internationale Rechtsgrundlagen anzupassen, damit die Abschiebung straffällig gewordener Asylwerberinnen und -Werber "möglich und auch durchgeführt" werde. Waldhäusl wolle mit dem Volksbegehren zum einen jene Menschen ansprechen, die zwar nichts gegen Zuwanderung an sich haben, aber sagen würden, “wenn jemand gewalttätig ist, hat er hier nix mehr verloren”. Zum anderen sieht er es aber auch als ein Volksbegehren gegen Zuwanderung an sich. Die Grenze der 100.000 Unterstützungserklärungen habe das Begehren schon überschritten, sagt Waldhäusl.

“Vorbei mit Menschenrechten” bei strafbaren Handlungen

Der Landesrat betonte, dass Schutz gegeben werden müsse, wenn Menschen ins Land kämen. Wenn man aber strafbare Handlungen setzen würde, sei es für ihn "vorbei mit Menschenrechten". In diesem Fall ist er für sofortige Abschiebungen. Bis zur Abschiebung sollten die Kriminellen dann “in der Zelle sitzen”. Waldhäusl machte dabei keinen Unterschied bei der Schwere der Straftaten. Außerdem erklärte der Freiheitliche, es sei ihm "ziemlich egal, was mit Tätern in ihrem Heimatland passiert".

Waldhäusl wechselte immer wieder zwischen dem Anliegen, straftätige gewordene Asylwerberinnen und -Werber abzuschieben, und dem Ablehnen von Zuwanderung generell. So betonte er auch, er wolle nicht, “dass Österreich eine andere Heimat wird, eine Heimat von denen, die zu uns kommen”.