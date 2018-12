„Von trauriger Aktualität“, spricht ÖVP-Europaabgeordneter Heinz K. Becker als das Europäische Parlament in Straßburg, heute, einen Tag nachdem ein Schütze auf einem Weihnachtsmarkt in Straßburg in die Menge schoss, den Abschlussbericht des Anti-Terror-Sonderausschusses beschloss.

Martin Lahousse/EVP-Gruppe im Europäischen Parlament

Becker selbst stieg gestern kurz vor 20 Uhr, als das Attentat stattfand, ins Auto und begab sich Richtung Innenstadt. „Keine zwei Minuten, nachdem ich los fuhr, bekam ich die erste WhatsApp-Nachricht, dass Schüsse in der Innenstadt gefallen sind“, erzählt der Abgeordnete aus Niederösterreich.

"Allgemeine solidarische Stimmung ist entstanden, die heute noch spürbar ist"

Panische Menschen und bewaffnete Polizisten waren sichtbar, je näher er der Innenstadt kam. „Tragik lag in der Luft! Außerdem entstand sofort eine allgemeine solidarische Stimmung unter den Menschen, die auch heute noch spürbar ist“, berichtet Becker.

Auch die Stimmung im EU-Parlament war eine andere, als heute der Abschlussbericht des Anti-Terror-Sonderausschusses mit großer Mehrheit (474 Stimmen dafür, 112 dagegen und 75 Enthaltungen) beschlossen wurde. Eineinhalb Jahre lang führte der Anti-Terror-Sonderausschuss Gespräche mit Geheimdiensten, Polizei- und Terrorexperten sowie Integrationsforschern. Das Ergebnis: Die Informationslücken gehören geschlossen, die Zusammenarbeit der Polizeibehörden gestärkt, den Terroristen den Geldhahn zugedreht und die Radikalisierung entschieden bekämpft.

„Es wird immer klarer, dass in manchen europäischen Städten nicht bloß Parallelgesellschaften, sondern Gegengesellschaften entstanden sind. Es handelt sich nicht nur um Integrationsunwilligkeit und Abschottung, sondern um Kampfbereitschaft gegen offene Gesellschaft, gegen europäische Werte und gegen unser Rechtssystem“, hebt Becker die Wichtigkeit hervor.