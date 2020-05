Hinsichtlich einer Reihe von Anträgen für die morgige Landtagssitzung, die den Tourismus und die Gastronomie betreffen, betont VPNÖ-Klubobmann Schneeberger, dass seitens des Landes eine breite Palette an Maßnahmen umgesetzt wird, um diesen Bereich zu unterstützen – unter anderem auch jenes am Montag präsentierte 22-Millionen-Euro-Paket. Das Land unterstützt die von der Coronakrise betroffene Tourismuswirtschaft mit 22 Mio. Euro. Betriebe sollen finanziell entlastet und verstärkt beraten werden.

Klaus Schneeberger dazu: „Die kommende Landtagssitzung steht für uns ganz im Zeichen der Entlastung von 20.000 heimischen Betrieben, die wir mittels einer Änderung des NÖ Tourismusgesetzes für 2020 von der Beitragspflicht zum Interessentenbeitrag entbinden werden. Dadurch werden nicht nur 9.000 Hotel- und Gastronomiebetriebe, son-dern auch 11.000 Betriebe, die mit dem Tourismus in Niederösterreich in wirtschaftlicher Verbindung stehen, um insgesamt rund 10 Millionen Euro entlastet. Die Gemeinden erhalten die dadurch bei ihnen entstehenden Mindereinnahmen vollständig vom Land Niederösterreich ersetzt. Um rasch und unbürokratisch helfen zu können, entfällt dafür die Pflicht zur Abgabenerklärung für Unternehmer gemäß NÖ Tourismusgesetz und Gemeinden erhalten die Auszahlung der Ersatzleistung von Amts wegen durch das Land."

Im Landtag wird die Volkspartei NÖ unter Berücksichtigung des steigenden Pflegebedarfs vor Ort außerdem einen Neubau des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums in Korneuburg mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 28,7 Millionen Euro beschließen. Dieser Neubau soll 144 Pflege- und Betreuungsplätze umfassen, was 33 Plätze mehr als bisher bedeutet.

Trotz der gegenwärtigen Situation dürfe auch die Gefahr durch Atomkraft nicht außer Acht gelassen werden. Ein Antrag des VPNÖ-Klubs betreffend „Strikte Ablehnung des Ausbaus von Atomkraft und internationale Unterstützung bei der Feuerbekämpfung in Tschernobyl“ wird ebenfalls eingereicht. „Hier gilt es rasch internationale Unterstützung in der betroffenen Region in die Wege zu leiten“, so Schneeberger.