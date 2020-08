Am 12. August ist Tag der Jugend. Das hat die UNO 1999 festgelegt. Seither wird Jahr für Jahr an diesem Tag die Rolle junger Menschen in der Gesellschaft gewürdigt und daran erinnert, mit welchen Problemen junge Menschen konfrontiert sind. Heuer steht auch dieser Tag im Zeichen der Coronakrise und ihrer Herausforderungen.

JVP-Geschäftsführer Bernhard Heinreichsberger betont, dass die vergangenen Wochen gezeigt haben, dass die Gesellschaft auf die Jugend bauen könne. "Unzählige Jugendliche und junge Erwachsene stellten sich während der Coronakrise in den Dienst der Allgemeinheit, um jene zu unterstützen, die Hilfe benötigten." Sie halfen beim Einkauf, der Abholung von Medikamenten oder meldeten sich zum außerordentlichen Zivildienst. Gleichzeitig seien die jungen Leute in zahlreichen Vereinen vertreten und gestalten so das gesellschaftliche Leben mit. "Auf das große Engagement sind wir überaus stolz und hoffen, dass unsere Jugend weiterhin aktiv unser Leben in Niederösterreich mitgestaltet“, so Heinreichsberger.

Mobile Jugendarbeit als Anlaufstelle

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) macht darauf aufmerksam, dass junge Menschen aber auch mit einer Reihe an Herausforderungen konfrontiert waren. "Sei es dadurch, dass ‚Homeschooling‘ und ‚Ausgehverbote‘ dazu geführt haben, dass die wichtigen sozialen Kontakte nicht gelebt werden konnten, dass die Gefahr von Jugendarbeitslosigkeit im Raum steht oder aber auch, dass die Ängste und Sorgen der Eltern auch die Kinder und Jugendlichen beschäftigen“, nennt sie Bespiele. Wichtig sei es daher, Jugendliche und ihre Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren. Da spiele die Mobile Jugendarbeit, in die das Land heuer 4,7 Millionen Euro im investiert, eine wichtige Rolle. „Die Jugendlichen erhalten dort Unterstützung, finden Räume und Orte vor, wo sie sich ohne Konsumzwang treffen und ihre Freizeit gemeinsam verbringen können", meint Königsberger-Ludwig.

37 Jugendorganisationen in Niederösterreich

Neben diesen Anlaufstellen gibt es in Niederösterreich auch zahlreiche Jugendorganisationen. Insgesamt sind es 37, die in verschiedensten kreativen Formen, vielfach mit völlig neuen digitalen Methoden, für ihre Mitglieder und die Gesellschaft Verantwortung übernehmen. "Sie sind wichtige Stützen der Gesellschaft – auch und besonders in Zeiten der Krise, dafür möchte ich mich bedanken", sagt Jugendlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Als Beispiel nennt sie etwa die Landjugend Niederösterreich. Diese habe in 70 Gemeinden den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Zuge des „Jung hilft Alt-Marathons“ Unterstützung angeboten. Oder das Jugendrotkreuz, das neue Rahmenbedingen für das Engagement von und durch Kinder und Jugendliche hergestellt habe, so dass auch hier die Aktivitäten von Besorgungsdiensten für Personen aus Risikogruppen bis zu digitalen Jugendgruppenstunden reichten.