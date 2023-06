Meloni kommt am Samstag zum Europa-Forum Wachau

Neben Meloni nimmt auch der bulgarische Präsident Rumen Radew sowie EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) am Samstag an der von der ÖVP organisierten Veranstaltung auf Stift Göttweig teil.

Das Treffen Nehammers mit Meloni sei Ausdruck freundschaftlicher Beziehungen zwischen Österreich und Italien, erklärte das Bundeskanzleramt. Vor dem Europäischen Rat Ende Juni wollen die beiden Regierungschefs demnach bei dem Treffen auch ihre Positionen in der Migrationspolitik abstimmen. Österreich und Italien wie auch Bulgarien seien enge Verbündete im Kampf gegen illegale Migration, hieß es. „Das ist eine gute Möglichkeit, um dafür zu werben, dass eine bessere Zukunft der EU nur möglich ist, wenn wir uns in wichtigen Themen auch stark weiterentwickeln und klare Veränderungen einleiten, insbesondere in der Asylpolitik, die so wie bisher nicht weitergehen darf“, sagte Nehammer laut Aussendung.

Nehammer hatte Meloni erst Anfang Mai in Rom besucht. Bei der Gelegenheit sprach der Bundeskanzler die Einladung an die Rechtsaußen-Politikerin aus, die seit Oktober die Regierung in Rom führt.