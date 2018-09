Ein klares Nein kommt von beiden Gemeinden zur "unmenschlichen Idee, Flüchtlingslager außerhalb der EU zu errichten".

"Als Bürgermeister fordern wir, dass unsere vielfältigen guten Erfahrungen mit Migration und Integration auf europäischer Ebene anerkannt werden; wir fordern die Erlaubnis und Unterstützung öffentlicher und zivilgesellschaftlicher Rettungsmissionen auf See und die verstärkte Unterstützung der betroffenen Gemeinden", betonte der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler (SPÖ), am Mittwoch in einer Aussendung. Er sei sich mit seinem Kollegen Salvatore Martello einig, dass Migration "eine gemeinsame und geteilte Verantwortung aller 28 Mitgliedsstaaten sein müsse".

Dem Netzwerk "Seitenblicke von den Grenzen" gehören auch die Region Südtirol (Italien) sowie die Gemeinden Marsa (Malta) und Grande-Synthe (Frankreich) an. Ziel ist es Best-Practice-Beispiele zu Migration und Integration auszutauschen.

In ihrer Erklärung fordern die vier Bürgermeister mehr finanzielle Unterstützung für Migranten in ihren Herkunftsländern sowie für die von Migration meist betroffenen Städte und Gemeinden. Konkret müssten auch die Budgets für Entwicklungszusammenarbeit und die Zuwendungen an das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und andere internationale Flüchtlingsorganisationen erhöht werden. Abgelehnt werden Flüchtlingslager außerhalb der EU, weil dies gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und Menschenrechte verstoßen würde. Stattdessen sollten legale Einreisemöglichkeiten in die EU entwickelt werden und Verteilungsquoten in der EU umgesetzt werden.

