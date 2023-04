Panierquote und Co.: Wirte erhielten Fake-Brief im Namen der FPÖ

Werbung

„In den letzten Jahren gerieten unsere traditionellen Speisekarten gleich von zwei Seiten unter Druck: Einerseits von den ins Land strömenden fremden Kulturen, die etwa Kebab oder Gyros einschleppen und salonfähig machen. Andererseits von den immer mehr werdenden Wienern (...), die die Nachfrage nach anglikanischen Trendspeisen wie Tofu erhöhen“: So beginnt ein Schreiben, das im Namen der FPÖ Niederösterreich, an Wirtinnen und Wirte in Niederösterreich geschickt wurde.

Rot unterstrichen hat ein niederösterreichischer Wirt, der das Fake-Schreiben an die NÖN weiterleitete, die Zeile, in der angekündigt wird, dass in einem Online-Register künftig vor unpatriotischen Lokalen gewarnt werden soll. Foto: privat

Die FPÖ stellt klar, dass es sich dabei um Fake-Briefe handelt, die nicht von der FPÖ stammen. Landesparteisekretär Alexander Murlasits kündigt rechtliche Schritte an, weil das Logo der FPÖ missbräuchlich verwendet wurde. Man wolle mit „voller Härte gegen derartige Verunglimpfungs- und Silbersteinmethoden vorgehen“, betont er.

Landesparteisekretär Alexander Murlasits zeigt sich empört über die Fake-Briefe. Foto: FPÖ

In dem Schreiben, das auch der NÖN vorliegt, wird eine Bewertung heimischer Lokale angekündigt. Es wird der Anschein erweckt, als stünde diese Kontrolle in Zusammenhang mit der kürzlich von ÖVP und FPÖ präsentierten Wirtshausprämie, die nur Lokale bekommen sollen, in denen traditionell österreichisch gekocht wird. Bei der angeblichen Kontrolle solle überprüft werden, ob in den Wirtshäusern Deutsch gesprochen wird, wie viele panierte Speisen angeboten werden und ob die Kindergerichte nach Österreicherinnen und Österreichern benannt wurden - also Gabalier-Schnitzel statt Pinocchio-Pasta.

FPÖ vermutet Verfasser im „links-grünen Veganer-Milieu“

Stattfinden wird diese Kontrolle natürlich nicht, stellt die FPÖ klar. Landesparteisekretär Alexander Murlasits zeigt sich empört über die Schreiben. Er kritisiert, dass die Verfasser bei ihren Fake-Briefen die Adressen von Gastronomen, das Logo der FPÖ Niederösterreich als auch die Absenderadresse der Landespartei missbrauchen. „Zudem machen sich die Täter über die wirtschaftlich ohnehin schwierige Lage vieler Wirte lustig. Das ist einfach letztklassig“, sagt der freiheitliche Landesparteisekretär. Er vermutet, „dass die Urheber im links-grünen Veganer-Milieu zu suchen seien“. Zum Schluss erlaubt er sich selbst noch einen Scherz, und empfiehlt den unbekannten Verfassern ihr „Tofu-Algen-Schnitzel einmal mithilfe von Besteck und nicht mit Hammer und Sichel zu verspeisen“.