Was hinter der Debatte über die „Normaldenkenden“ der ÖVP steckt

Bei einer Veranstaltung für VPNÖ-Funktionärinnen und Funktionären gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Ende Juni, wie berichtet, ein neues Motto aus. Das löste nun bundesweit eine Debatte aus und machte die Differenzen zwischen den beiden Regierungsparteien im Bund deutlich.

Das „Miteinander“ der vergangenen Legislaturperiode wurde bei der Veranstaltung begraben. Die Partei will nun wieder „mehr Kante zeigen – für die Normaldenkenden in der Mitte der Gesellschaft“, ließ Mikl-Leitner nach der Zusammenkunft in einem Hintergrundgespräch mit Journalistinnen und Journalisten wissen. Damit möchte sie sich als Gegenpart zu den linken und rechten politischen Rändern positionieren, die am lautesten seien und deshalb die Debatten dominieren. Die Rede war zuletzt immer wieder auch von einer „Allianz der Vernünftigen“. Inhaltlich sprach sich Mikl-Leitner im Zusammenhang mit dem neuen Partei-Motto gegen Klima-Blockaden und die EU-„Verbotspolitik“ aus, die Debatte über das Gendern oder Rufe nach einer Änderung der Landesverfassung erklärte sie zu Randthemen.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stößt sich an dem Motto der VPNÖ, das infolge der Niederlage der Partei bei der Landtagswahl im Jänner festgelegt wurde. Er hält die Bezeichnung „normal denkend“, wie er in einem „Profil“-Interview sagt, für „brandgefährlich“ und „präfaschistoid“: „Was die Norm ist, ist zeitabhängig. Die Kirche fand es einmal normal, Frauen zu verbrennen“, argumentiert Kogler.

Mikl-Leitner fühlt sich durch diese Kritik in ihrer Kritik bestätigt: „Wer in der Mitte steht, wird von den Rechten als links und von den Linken als rechts beschimpft, jetzt sogar als faschistisch. Weil man angeblich nicht sagen darf, dass man in einer Zeit, in der die politischen Ränder zunehmend radikaler werden, der schweigenden Mehrheit der normaldenkenden Menschen eine kräftige Stimme geben will, ja geben muss“, meint sie.

„Natürlich“ sei es dem Chef der Grünen ein Dorn im Auge, wenn sie ausspreche, was sich die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung zu den Straßenblockaden der Klimakleber denke - oder zu den eigentlichen Aufgaben der Europäischen Union, die sich nicht als grüne Vorfeldorganisation verstehen soll. Dann wiederholt sie ihre Position und betont, dass man nicht gegen Klimaschutz sei, wenn man das Wort gegen „Klimakleber“ ergreife und fordert erneut härteres Vorgehen gegen Menschen, die, um auf den Klimaschutz hinweisen, Straßen blockieren.

Danninger kritisiert „präpotentes Meinungsdiktat“ der Grünen

In der Debatte zeigte sich auch das angespannte Verhältnis zwischen den Regierungsparteien: VPNÖ-Klubobmann Jochen Danninger meinte, die Grünen würden „der Mitte der Gesellschaft Erziehungsmaßnahmen diktieren“. Das präpotente Meinungsdiktat werde unerträglich, betonte er. „Die Grünen baden schon viel zu lange selbstherrlich in ihren realitätsfremden Vorstellungen der politischen Korrektheit, wo man kein ,Mohr im Hemd' essen darf, jeder Satz mit Gender-Sternchen unleserlich gemacht werden muss und Kinder sich nicht mehr als Indianer verkleiden dürfen“, kritisierte Danninger. VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner verwies auf einen Gastkommentar Mikl-Leitners in der Presse. Darin meinte Mikl-Leitner unter anderem, dass wir in einer Zeit der marxistischen Träumereien und national-esoterische Verschwörungstheorien leben.Für die „verbale Entgleisung“ forderte Ebner den Vizekanzler zur Entschuldigung auf.

Den Begriff „Normalität“ will sich die ÖVP jedenfalls nicht nehmen lassen. Den werde man weiter verwenden, sagte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker am Montag in einer Pressekonferenz.