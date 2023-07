Erst studieren, dann Zivildienst? NÖ-Organisationen sind sich uneinig

5.446 junge Männer haben heuer österreichweit im ersten Halbjahr Zivildienst geleistet. Das sind 6,2 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Trotzdem fehlen niederösterreichischen Organisationen auch heuer junge Männer, die bei verschiedenen Organisationen im Rettungsdienst, der Pflege oder der Kinderbetreuung mitarbeiten. Um das attraktiver zu machen, schwebt Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) eine Aufschubmöglichkeit für den Zivildienst vor.

Jeder junge Mann sollte zuerst sein Studium bzw. seine Ausbildung beenden können, bevor er seinen Zivil- oder Grundwehrdienst leistet, findet die FPÖ-Politikerin. Sie schlägt den 28. Geburtstag als Obergrenze vor, bis zu der ein Mann den Zivildienst absolviert haben muss. Die sei aber verhandelbar. Mit dieser Forderung reagierte Rosenkranz auf den Vorstoß von Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP), die für Härtefälle einen Zivildienst „in Etappen“ vorgeschlagen hatte. Ganz nach dem Motto: Ein paar Monate Zivildienst absolvieren, dann pausieren und später den Rest nachholen.

Der Arbeitersamariterbund (ASBÖ) merkt an, dass es bereits eine Aufschubmöglichkeit gebe. Die komme aber sehr selten zur Anwendung, argumentiert man im Büro Rosenkranz. Schlagend wird sie, wenn eine Ausbildung bereitsvor dem 1. Jänner Ihres Stellungsjahres begonnenhat. Vor Ausbildungsbeginn ist ein Aufschub nur möglich, wenn der Zivildienst den Studienbeginn um zwei Jahre verzögern würde.Beim Bundesheer ist das ähnlich. Der Grundwehrdienst kann ebenfalls bis ins 28. Lebensjahr verschoben werden - allerdings auch nur, wenn triftige Gründe dafür angeführt werden. Das Ziel sei es, dass junge Männer nach ihrer Schul- oder Berufsausbildung direkt damit beginnen. Laut Rosenkranz müsse die Ausbildung jedoch Vorrang haben und das Verschieben jedem möglich sein.

Ausbildung hat für Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) Vorrang. Foto: Lisa Röhrer

„Die Option nach dem Studium gestaltet sich nicht unbedingt einfacher“

In Niederösterreich sind die meisten Zivildiener neben den Rettungsorganisationen Rotes Kreuz und ASBÖ, bei der Landesgesundheitsagentur und der Caritas beschäftigt. Aus der Sicht des ASBÖ haben sich die bestehenden Regeln bewährt. Beim Roten Kreuz zeigt man sich zu dem Vorstoß von Landesrätin Rosenkranz gesprächsbereit. Betont wird dort jedoch, dass eine generelle Aufschiebe-Option herausfordernd für die jungen Männer sein könne. „Die Option nach dem Studium – mit Einstieg in das Berufsleben – gestaltet sich nicht unbedingt einfacher“, heißt es vom Landesverband.

Die Caritas kann dem Vorschlag am meisten abgewinnen: „Wir sehen keinen Grund, der gegen eine zusätzliche Aufschiebe-Möglichkeit für Zivildienstleistende spricht“, sagt Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl. Grundsätzlich mache man in den Caritas-Einrichtungen in NÖ aber die Erfahrung, dass Zivildienstleistende, die gleich nach Lehre oder Matura zu uns kommen, dieses Jahr auch dafür nützen, um Einblick in den Sozialbereich zu bekommen. „Daher kann dieses Jahr auch eine Berufsorientierungsphase sein, nach der sich dann einige entscheiden, eine weiterführende Ausbildung im Sozialbereich zu machen“, gibt Riedl zu denken.

Organisationen suchen zum Teil noch „Zivis“ für den Herbst

Für den Einrückungstermin im Oktober sind die Organisationen personell besser aufgestellt als für die Termine davor. „Hier zeichnet sich in den vergangenen Jahren immer das gleiche Bild ab. Der Oktober wird immer sehr gerne als Starttermin genutzt. Im Jänner und Juni sind immer noch Plätze verfügbar, der April-Termin ist grundsätzlich am schwierigsten zu besetzen“, berichtet Rotkreuz-Sprecherin Sonja Kellner. Doch auch für den Herbst-Turnus fehlen einzelnen Organisationen noch wichtige Arbeitskräfte: Bei der Caritas sind von den 33 Plätzen aktuell etwa nur 21 besetzt. Beim Samariterbund liegt der Zivildiener-Mangel im Jahresschnitt zurzeit bei 17 Prozent.