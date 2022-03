Viel Blau-Gelb im U-Ausschuss

Am Aschermittwoch startet der mit Spannung erwartete ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss, der auch für Niederösterreich sehr interessant werden wird. Schon alleine deshalb, weil wesentliche Protagonisten in den 28 anberaumten Sitzungstagen aus dem größten Bundesland stammen.

So fungiert Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger aus Ybbsitz (Bezirk Amstetten) wie schon beim Ibiza-U-Auschuss als Fraktionsführer der ÖVP. Der 53-Jährige will für „volle Transparenz“ sorgen. Den Fokus legt er – schon allein als Verteidigungs-Strategie – aber ganz klar auf die anderen Parteien. Das wird der Ex-FPÖ-Generalsekretär und Fraktionsführer der FPÖ im U-Ausschuss, Christian Hafenecker aus Kaumberg (Bezirk Lilienfeld), zu verhindern wissen. „Es ist zwar schwer, sich in diesen Zeiten des Ukraine-Krieges auf den Ausschuss zu fokussieren, aber wir wollen die Korruptionskonstrukte der ÖVP offenlegen“, so Hafenecker zur NÖN.

Der Freiheitliche kritisiert zudem den Vorsitzenden des U-Ausschusses, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) aus Waidhofen/Ybbs, für dessen jüngste Aussagen und verlangt seinen Rücktritt.

Sobotka setzte die Forderung, er solle den Vorsitz im U-Ausschuss abgeben, mit der Ausschaltung des Parlaments 1933 gleich. Ebenso antwortete er im „Club 3“-Gespräch auf die Frage, ob Österreich aktuell bereit sei, Kriegsvertriebene aufzunehmen, mit: „Die Ukrainer müssen in der Ukraine bleiben und letztlich ihr Land verteidigen. Was wäre gewesen, wenn alle Österreicher nach 1945 geflohen wären?“ Für diese Aussagen entschuldigte sich Sobotka am Montag per Aussendung. Den Vorsitz abgeben will der Nationalratspräsident aber nicht, obwohl er mit illegal abgesaugten Handy-Nachrichten zuletzt selbst unter Druck geraten war.

Wir übertragen am Mittwoch die Eingangsstatements der Fraktionsführer vor Beginn des ÖVP-U-Ausschusses (genaue Beginnzeit offen - Übertragung ab 09:30 Uhr):