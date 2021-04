Den Beginn hätte man sich "zwar anders vorgestellt", gab Niederösterreichs EU-Landesrat zu. Denn: Zum Startschuss der NÖ.Regional-Tour durch Niederösterreichs Regionen traf man sich vor allem vor dem Bildschirm. Aber: Gerade während der Pandemie gäbe es "sehr viele Aktivitäten", stellte Weinviertels Europaregions-Obmann fest. Und von denen wären viele ohne Förderungen - vom Land, aber auch von der EU - gar nicht möglich.

521 Projekte seien in den vergangenen 26 Jahren allein im Weinviertel mit 51 Millionen Euro aus dem europäischen Fonds für Regionalentwicklung, kurz: EFRE gefördert worden, zog Martin Eichtinger Bilanz. Projekte, "die es ohne EU-Geld nicht gegeben hätte". Wie etwa das "Best-Practice-Beispiel" namens "Connecting Nature", das Lebensräume zwischen Mostviertel, Weinviertel und Tschechien vom Wild bis zum Moor verknüpft.

Grenzüberschreitend sei auch eine andere, "besondere Erfolgsgeschichte", so der Landesrat: der Kleinprojektefonds, der von NÖ.Regional ("das ist unsere EU-Förderagentur", so René Lobner) abgewickelt werde. Unter 72 Projekten aus zehn Einreichrunden seit 2017 und mit 1,46 Millionen Euro EFRE-Förderungen kämen 21 aus dem Weinviertel mit 440.000 Euro EU-Geldern, eines davon ein Kooperationsprojekt zwischen den grenznahen Feuerwehren.

Hier denkt man an die Zukunft! Martin Eichtinger

Das Weinviertel sei aber auch in anderen Bereichen "definitiv ein Zukunftsviertel", so Niederösterreichs auch für Wohnen und Arbeiten zuständige Landesrat. Gerade im ländlichen Raum gäbe es seitens des Landes "bis zu 20 Prozent mehr Förderung" in Sachen Wohnbau, die Initiative "Junges Wohnen" für die ersten, eigenen vier Wände dabei "eine Sternstunden".

Im Weinviertel hätte man 500 "junge" Wohnungen realisiert, 229 davon seien bereits bezogen. Und jede zehnte davon läge im Bezirk Gänserndorf. Einen massiven Schwerpunkt hätte man auch auf die Ortskernbelebung gelegt. Und auf die Aktion "Raus aus dem Öl", im Rahmen derer man im Weinviertel 977 Anträge auf Heizkesseltausch gezählt und über 2,5 Millionen Euro Fördergelder ausbezahlt hätte. Martin Eichtinger: "Hier denkt man an die Zukunft!"

Hoffen auf "nachhaltige Entwicklung des ganzen Viertels"

Aber auch seitens der Gemeinden und der Verbände ist man im Weinviertel sicher: "Das ist de facto ein Viertel mit Zukunft", bekräftigte René Lobner, Bürgermeister von Gänserndorf und Obmann des Regionalverbands Europaregion Weinviertel zum Auftakt der Regionaltour 2021. Und führte gleich ein paar Beispiele an: den gemeinsam mit der Kremser Donau-Uni und der Partnergemeinde Znaim mit EU-Geldern komplett erneuerten Schüttkasten Retz, das March-Thaya-Zentrum in Hohenau, den Auenlehrpfad in Marchegg, das Anrufsammeltaxi, das mittlerweile im ganzen Marchfeld die Menschen etwa auch zum Impfzentrum bringt, Elektrobusse, die man in Zukunft einsetzen will oder das Radwegenetz mit der (Rad-)Marchbrücke in Marchegg, die man bis zu Landesausstellung 2022 fertig haben will.

Eines der kulturellen Vorzeigeprojekte für EU-Förderungen im Weinviertel: der um 2,8 Millionen Euro komplett erneuerte Schüttkasten in Retz. Usercontent, Musikschulverband Retzer Land

Auf Niederösterreichs nächstjährige Landesausstellung freue man sich "besonders", so Lobner, da sei man gerade dabei, die "Fördermittel abzuholen" und hofft auch auf eine "nachhaltige Entwicklung des ganzen Viertels".

Nachhaltig soll auch die Regionaltour wirken, mit der man nach dem Weinviertel in "zwei bis drei Wochen" als nächste Station von insgesamt fünf im Waldviertel Halt machen wird.