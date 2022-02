Totale Öffnung: NÖ Wirtschaft atmet auf

Trotz nach wie vor hoher Infektionszahlen hat die Regierung mit den Landeshauptleuten und der Covid-Krisenkoordination (GECKO) in der Vorwoche weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Am 5. März fallen die meisten Einschränkungen. Auch wenn die Erleichterungen für einige Experten noch zu früh kommen, will man schon jetzt der Bevölkerung die in den letzten beiden Jahren verloren gegangene Freiheit zurückgeben.

Schon seit Samstag gilt bei Seilbahnen, Busreisen, bei körpernahen Dienstleistern wie Frisören sowie bei Veranstaltungen 3G statt 2G. Es ist also nicht mehr nötig, geimpft oder genesen zu sein, auch die anerkannten Tests erhalten wieder ihre Gültigkeit. Dennoch drohen nach wie vor Strafen bei Verletzung der Impfpflicht.

In den Schulen ist seit dieser Woche die Maskenpflicht aufgeweicht. So dürfen alle Schülerinnen und Schüler ihre FFP2-Maske während des Unterrichts abnehmen. Zuletzt war das nur Volksschülern erlaubt.

Der Wegfall des Großteils der Maßnahmen ist am 5. März geplant. Dann wird auch das Tragen der FFP2-Maske nur mehr in Kranken- und Pflegeanstalten, in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Handel im „lebensnotwendigen Bereich“ (Lebensmittelhandel, Apotheken) Pflicht sein. Sonst ist die Maske in Innenräumen nur mehr eine Empfehlung.

Ecker: „Wirtschaft kann wieder richtig durchstarten“

Vor allem, dass mit der Nachtgastronomie eine bis dato nach wie vor geschlossene Branche wieder öffnen kann, wird in der Wirtschaftskammer sehr positiv gesehen. Für WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bedeutet das, dass „unsere Wirtschaft endlich wieder richtig durchstarten und in Richtung Normalität zurückkehren kann. Damit können sich die Unternehmerinnen und Unternehmer wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und fast wieder normal wirtschaften“, so Ecker, der betont, dass die Betriebe weiter „höchst vorsichtig und verantwortungsbewusst“ agieren werden.

Auch NÖ-Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) ist überzeugt, „dass ab dem 5. März ein Ruck durch die Wirtschaft gehen wird“.

Zwar hat sich die Umstellung auf 3G am Wochenende in der Gastronomie noch nicht ausgewirkt. Wirtesprecher Mario Pulker rechnet aber nach dem Ende der 3G-Regel am 5. März mit spürbar mehr Andrang. „Dann brauchen auch Personen ohne Corona-Schutzimpfung keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis mehr“, so Pulker zur APA.