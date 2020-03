Schnelleres und besseres Internet wird seit einigen Jahren gefordert – vor allem, um den ländlichen Raum zu unterstützen, dort Arbeitsplätze zu sichern oder Homeoffice zu ermöglichen. Die Bundesregierung will nun in den weiteren Ausbau der Infrastruktur investieren. 150 Millionen Euro sollen, wie Bundesministerin Elisabeth Köstinger zusicherte, in den Ausbau der Breitbandnetze fließen. NÖ werde davon 29,5 Millionen bekommen.

Bereits angeschlossen an das schnelle Internet wurden hierzulande in den vergangenen Monaten mittels NÖGIG 35.000 Haushalte. Investiert wurden dafür über 100 Millionen Euro. In den kommenden drei Jahren sollen 100.000 zusätzliche Haushalte im ländlichen Raum folgen, die mithilfe eines privaten Investors, Alliance Capital Partners, ausgebaut werden. Wie das erfolgen soll, besprach Köstinger mit Landesrat Jochen Danninger bei einer Arbeitssitzung.

Der neue Digitalisierungs-Landesrat ist froh über den Zuschuss des Bundes: „Ich freue mich über die Freigabe von Fördermitteln. Damit wir unser ambitioniertes Ziel, eine flächendeckende Breitbandversorgung, erreichen, haben wir positive Gespräche über die Adaptierung der Förderrichtlinien geführt.“

Insgesamt werden über 300 Millionen Euro investiert

Mit diesen Förderzusagen werden 33 Unternehmen Investitionen von über 300 Millionen Euro am Standort Österreich tätigen. 38 Bildungseinrichtungen sowie Klein- und Mittelunternehmen in 28 Gemeinden werden darüber hinaus mittels Glasfaser an das Internet angeschlossen, womit der bereits bestehende Bedarf an Glasfaser-Anbindungen erfüllt und gleichzeitig Zugangspunkte für weiteren Ausbau geschaffen werden.

In zehn Jahren soll es dann überall schnelles Internet geben: „Bis 2030 wollen wir unser Land flächendeckend mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgen. Das ist ein großes Ziel, das wir nur gemeinsam mit Gemeinden, Ländern und Unternehmen erreichen können“, sagt Köstinger.