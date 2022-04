600 neue Mountainbike-Kilometer für Niederösterreich

Werbung

Für Mountainbiker gibt es Grund zur Freude. Insgesamt gibt es in Niederösterreich mittlerweile mehr als 330 Strecken unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen und 11 Trail Center, Trail Parks und Trail Areas auf einer Länge von in Summe 6.000 Kilometer.

„Der Trend zum Radfahren und Moutainbiken ist ungebrochen. Niederösterreich hat sowohl für Anfänger als auch echte Profis mit mehr als 330 Mountainbike-Strecken in allen Schwierigkeitsstufen sehr viel zu bieten. Heuer kommen 600 Kilometer an neuen Mountainbike und Moutainbike-Trekking-Strecken im Traisental sowie in der Wachau rund um den Jauerling hinzu“, fasst Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) zusammen. Zusätzlich seien weitere 150 Kilometer in Planung.

Neue Strecken in NÖ

Im Traisental stehen beispielsweise die „Paraplui-Tour“, die „Wasser zu Wein-Tour“, die „Venusberg-Tour“ und die „Venusberg-Tour Oschneida“ mit Saisonstart am 15. April zur Verfügung. Sie führen über Feld- und Güterwege. Bei der „Kirchenberg-Tour“ und der „Landsthal-Tour“ in Hainfeld ist man asphaltfrei auf Forststraßen und Wegen unterwegs.

Bis zum Sommer entsteht außerdem noch in neun Gemeinden zwischen Spitz und Emmersdorf ein Streckennetz, um das Weltkulturerbe Wachau noch besser erkunden zu können.

Mit Beginn der neuen Saison stehen überdies zusätzlich vier neue, mehrtägige Langstrecken im Bereich Mountainbike-Trekking zur Verfügung. Diese führen von Wien, Klosterneuburg, St. Pölten oder Krems nach Mariazell.

Ab Mai 2022 wird es außerdem zehn neue Gravel-Strecken zwischen 40 und 60 Kilometer in den Destinationen Wienerwald, Waldviertel, Mostviertel, Weinviertel und den Wiener Alpen in Niederösterreich geben.

Nähere Informationen zu den neuen Strecken und den Eröffnungsdaten gibt es unter www.niederoesterreich.at/moutainbike.