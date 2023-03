Gemeinden laufen gegen UVP-Novelle weiter Sturm

Werbung

Während sich Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) begeistert von den "wirklich guten Nachrichten für die Erneuerbaren in unserem Land" zeigte, ortet Österreichs Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl einen „Anschlag auf die Gemeindeautonomie“. Das Ziel der Novelle ist es, Verfahren künftig effizienter abgewickelt und unnötige Doppelprüfungen vermieden werden. Eine fehlende Energieraumplanung kann künftig die Errichtung von Windrädern nicht mehr blockieren. Denn, so die Argumentation des Klimaschutzministeriums: Die Eignung des Standorts wird ohnehin im UVP-Verfahren geprüft, und auch die Zustimmung der Gemeinde wird dabei eingeholt. Allerdings: Die Gemeinden haben nur Parteienstellung wie auch Bürgerinitiativen und Anrainer.

Die Novelle untergrabe die Mitsprache der Gemeinden, kritisiert Österreichs Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl: „Wir werden diesen Beschluss mit allen zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln bekämpfen.“ Der Hauptkritikpunkt ist, dass der Gesetzgeber mit dem Paragrafen 4a die Raumordnungskompetenz der Gemeinden bei der Errichtung von Windkraftanlagen aushebelt. Dadurch sollen nun Windräder genehmigt und errichtet werdden können, wenn keine entsprechende Flächenwidmung vorliegt. Die Gemeinden würden damit wichtige Entscheidungs- und Mitsprachemöglichkeiten verlieren, kritisiert Riedl: „Das ist ein unerhörter Eingriff in unsere kommunalen Grundrechte. Gerade die Mitsprache der Kommunen bei Windkraftprojekten hat in der Vergangenheit für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung gesorgt.“ Wenn künftig solche Projekte nicht von der Mehrheit des jeweiligen Gemeinderats im Zuge der Diskussion über die Flächenwidmung mitgetragen und die Menschen vor Ort vor vollendete Tatsachen gestellt werden würden, rechnet Riedl mit vermehrtem Widerstand aus der Bevölkerung.“ Damit werden wir im Umkehrschluss die Klimaziele auch nicht erreichen können.

Riedl wehrt sich aber auch gegen die unterschwellige Unterstellung, dass die Gemeinden beim Ausbau der Windenergie die Bremser seien. „In den letzten Jahren sind zahlreiche Projekte auf Hochtouren umgesetzt worden. Auch bei den Windkraftanlagen sind die Gemeinden, wie zahlreiche Beispiele etwa in Niederösterreich zeigen, nicht die Bremser. Wer den Ausbau Erneuerbarer Energie beschleunigen will, muss die Gemeinden und die Bürgerinnen und Bürger im Boot haben“, meint Riedl.

Niederösterreichs Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl sieht einen Verfassungsbruch, „weil die örtliche Raumordnungskompetenz der Gemeinden, die in der Verfassung festgeschrieben ist, ausgehebelt wird. Mit dieser beabsichtigten Änderung werden auch Bürgerrechte und unsere jahrelangen Bemühungen, die finanzielle Bürgerbeteiligung über die Vertragsraumordnung verpflichtend zu machen, zunichtegemacht.“

Land NÖ wird Windzonierung anpassen

Bei einer Konferenz von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf mit Experten und Gemeindebundpräsident Johannes Pressl wurde gestern die UVP-Novelle und ihre Auswirkungen analysiert. „Uns ist wichtig: Energiewende geht nur mit Gemeinden und nicht gegen sie. Deswegen werden wir die Windzonierung sofort novellieren und anpassen - und zwar im Einklang mit den Gemeinden.“