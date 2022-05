NÖ-Landesregierung genehmigt Fördermittel-Auszahlung

Werbung

Bei der heutigen Regierungssitzung wurde einstimmig eine weitere Teilauszahlung für Fördergeld aus der aktuellen 15a-Vereinbarung genehmigt. Insgesamt werden Zweckzuschüsse in Höhe von knapp 1,7 Millionen Euro für den Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes ausbezahlt.

„Das primäre Ziel der 15a-Vereinbarung ist die Erhöhung der Betreuungsquote der unter 3-Jährigen. Hier wird von Seiten des Landes und der Gemeinden ohnehin viel Geld in die Hand genommen. Durch die 15a-Vereinbarung unterstützt auch der Bund, wenn es um die Schaffung neuer Betreuungsplätze geht. Ich freue mich, dass wir so gemeinsam am wichtigen Ausbau der Kinderbetreuung arbeiten“, heißt es von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in einer Presseaussendung.

Mit den 15a-Mittel werden Investitionskostenzuschüsse zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen und zum Erreichen der Barrierefreiheit finanziert. Weiters fließt Geld aus dem 15a-Topf in Personalkostenzuschüsse, in neue Betreuungsangebote durch Tageseltern und in Ausbildungszuschüsse für Tageseltern-Lehrgänge.

„Unsere Gemeinden haben längst erkannt, dass für Jungfamilien ein gutes Kinderbetreuungsangebot ein entscheidender Faktor ist, wenn es um die Wohnortwahl geht. Sie sind daher bemüht, den Bedürfnissen der Familien Rechnung zu tragen", so Teschl-Hofmeister.