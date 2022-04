Mountainbike-Streckennetz in NÖ um 600 Kilometer erweitert

Werbung

Das Netz wurde nach Angaben vom Donnerstag um 600 Kilometer erweitert. Der Ausbau betrifft laut Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) vor allem das Traisental und die Wachau. Weitere 150 Kilometer seien in Planung, wurde betont.

Zum Mountainbike-Angebot im Bundesland zählen rund 330 Strecken unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen sowie elf Trailcenter, Trailparks und Trail Areas auf einer Länge von in Summe 6.000 Kilometern. Der nunmehr durchgeführte Streckenausbau sei "in enger Abstimmung mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, Mountainbike-Vereinen und den Gemeinden erfolgt", betonte Danninger. Nur so könne sichergestellt werden, dass "der Wald als Lebens-, Erlebnis- und Wirtschaftsraum von allen Interessensgruppen gemeinsam und nachhaltig genutzt werden kann".