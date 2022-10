Energiewende: Niederösterreich soll autark werden

Werbung

Niederösterreich soll energieunabhängig werden. Die ÖVP präsentierte kürzlich milliardenschwere Ausbaupläne für die Erneuerbaren Energien und den Netzausbau. Allein in die Wind- und Sonnenkraft sollen bis 2035 5,6 Milliarden Euro fließen.

„Wir wollen mit dem Programm den Ausbau von Wasser, Wind und Sonnenkraft beschleunigen – für günstigere Preise, für mehr Sicherheit und für das Klima“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, als sie die fünf Maßnahmen zum Ausbau der Erneuerbaren Energie (siehe ganz unten) vorstellte.

Mikl-Leitner: „Energie wird günstiger und klimafreundlicher.“ Foto: NLK

Die Energiewende soll in einem ersten Schritt mithilfe einer Raumordnungs-Novelle, mehr Bürgerbeteiligungen, widmungsfreiem Repowering von Bestands-Windrädern und betrieblichen Photovoltaik-Anlagen vorangetrieben werden.

Beschließen wollte das die ÖVP eigentlich schon in der vergangenen Landtagssitzung. Nachdem die SPÖ kritisierte, dass sie keine Zeit hatte, sich die Novelle anzusehen, einigten sich die Parteien dann aber darauf, den Beschluss auf November zu verschieben.

In der Sitzung legten die Parteien in einer Aktuellen Stunde nur ihre – sehr unterschiedlichen – Positionen zur Energiewende dar. So sahen Grüne und NEOS noch viel Luft nach oben im Einsatz Niederösterreichs für die Klimawende. SPÖ und FPÖ stellten das Thema Netzstabilität ins Zentrum.

Energieagentur-Chef lobt Ausbaupläne

Der Chef der Österreichischen Energieagentur, Wolfgang Angerer, lobte die NÖ-Ausbaupläne. „Die präsentierten Ziele sind fast eine Punktlandung – das passt sehr gut in die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.“

Als Hemmschwelle sieht Angerer noch das Thema Netzinfrastruktur, die importierte fossile Energie und den Gesamtverbrauch. „Der hat sich massiv erhöht, da gibt es noch viel zu tun.“ Global 2000 etwa forderte vom Land einen konkreten Plan für das Ende von Öl- und Gasheizungen.