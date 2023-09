Stipendien für kluge Köpfe

Das Land Niederösterreich vergibt seit einigen Jahren das Exzellenzstipendium-Studium. Mit diesem Stipendium werden junge Menschen dabei unterstützt, ihre akademische Ausbildung im Ausland zu absolvieren. Gefördert werden herausragende Studierende, die ihr Erststudium an einer Universität mit Exzellenzcharakter, wie die bekannten Universitäten in Stanford, Oxford oder die ETH Zürich, im Ausland beginnen.

Erstmals wurden die Stipendien in einem feierlichen Rahmen übergeben.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Mit diesem Stipendium geben wir Studierenden die Möglichkeit, einen Ausbildungsweg einzuschlagen, der sonst aus verschiedensten Gründen nicht realisierbar wäre. In den jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher steckt ein enormes Potenzial, das wir für die Zukunft fördern und unterstützen wollen. Niederösterreich soll einerseits ein Magnet für Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus aller Welt sein und andererseits selbst die besten Köpfe hervorbringen. Wir setzen auf Heimat und Hightech ...“

Die Förderhöhe pro Stipendium beträgt bis zu 20.000 Euro pro Jahr. Kriterien für die Vergabe dieses Stipendiums sind die herausragende persönliche Eignung durch den Nachweis eines ausgezeichneten Schul- oder Studienerfolgs, Referenzen von Fachprofessorinnen und -professoren und weitere besondere Leistungen. Der Exzellenzcharakter der Universität wird anhand internationaler Hochschulrankings beurteilt. Bisher wurden bereits 27 dieser Stipendien vergeben.

Die Verleihung an die diesjährigen Stipendiatinnen und Stipendiaten fand im neuen Moonstone Building des ISTA in Klosterneuburg statt. Stephan Pernkopf begründete den Ort der Verleihung wie folgt: „Wir haben aus gutem Grund entschieden, diese Veranstaltung hier am ISTA in Klosterneuburg zu veranstalten. Denn hier ist etwas gelungen, wofür die ganze Welt nach Niederösterreich blickt: Innerhalb von kürzester Zeit konnte hier ein Top-Forschungsinstitut aufgebaut werden. Ein Forschungsinstitut, dass zum Anziehungspunkt und Magnet für Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus aller Welt geworden ist.“

Zwei Studierende, die in diesem Jahr das Stipendium erhalten, berichteten im Rahmen der Veranstaltung über die Bedeutung des Stipendiums für sie:

So wird Nikolaus Dräger aus Schweiggers an der Stanford University das Masterstudium Computational & Mathematical Engineering absolvieren: „Bildgebende Verfahren sind in verschiedenen Bereichen wie der Medizin, der Biologie und den Geowissenschaften unverzichtbar und erweitern unser Verständnis komplexer Systeme. Dank des Exzellenzstipendiums habe ich die einmalige Gelegenheit, mich im Master-of-Science-Programm des Institute for Computational and Mathematical Engineering im Track ,Imaging Science´ an der Stanford University zu vertiefen. Die Förderung ermöglicht es mir, mich voll und ganz auf mein Studium, die Forschung und meine akademische Entwicklung in diesem Forschungsgebiet zu konzentrieren.“

Konrad Klier aus Klosterneuburg wird an der ETH Zürich Cyber Security studieren: „Bereits während meines Bachelor-Studiums an der TU Wien habe ich ein starkes Interesse an Kryptologie entwickelt. Ich freue mich schon sehr darauf, während des Master-Studiums ,Cyber Security´ an der ETH Zürich diese zukunftsträchtige Forschungsrichtung noch intensiver verfolgen zu können. Dabei empfinde ich es als große Ehre, durch das Exzellenzstipendium vom Land Niederösterreich unterstützt zu werden. Auch wenn mein Forschungsinteresse an Kryptologie vorrangig theoretischer Natur ist, bin ich doch überzeugt, dadurch in Zukunft einen durchaus praktischen Beitrag zur Cyber-Sicherheit leisten zu können.“

Die weiteren Stipendiatinnen und Stipendiaten sind Elsa Schönwiese aus Eichgraben, welche am UK Kings College studieren wird, Christina Bisanz aus Bisamberg, die eine Aufnahme an die University of Oxford geschafft hat, und Armin Sommer aus Muckendorf-Wipfing, den es an die ETH Zürich zieht.

„Ich möchte allen Stipendiatinnen und Stipendiaten herzlich gratulieren! So sehr wir uns aber auch für sie freuen, so sehr würden wir uns natürlich auch wünschen, dass sie ihre wissenschaftliche Karriere wieder einmal zurück nach Niederösterreich führen wird. Das Land Niederösterreich bietet jedenfalls eine Vielzahl an Möglichkeiten“, so der Landeshauptfrau-Stellvertreter.