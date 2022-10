Lehrer sollen mehr Zeit haben, um Master zu machen

Werbung

Im Vorfeld der Landesbildungsreferenten-Konferenz am Freitag in Wien fordert Niederösterreichs Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) angesichts des Lehrermangels eine Fristverlängerung für das verpflichtende Masterstudium bei der Reform der Lehrerausbildung.

Weiters brauche es eine Flexibilisierung und Straffung der Studiendauer, einen höheren Praxisbezug sowie eine Steuerung der Studienwahl in Richtung der "Mangelfächer", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

"Wir fordern, dass die Befristung in der Lehrerausbildung Neu, wonach Junglehrerinnen und Junglehrer innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Bachelor-Abschluss ein Masterstudium abschließen müssen, gestreckt wird, um in der aktuell angespannten Situation eine auf Dauer gesicherte Verwendung für die Pädagoginnen und Pädagogen zu erhalten", teilte die Bildungslandesrätin mit und kündigte einen Antrag Niederösterreichs zum Thema bei der Konferenz an. Mit der letzten Reform der Pädagogenausbildung sei es ermöglicht worden, dass Lehrer bereits nach dem Bachelor-Abschluss unterrichten. Die Frist für den ersten Abschlusslehrgang ende mit Beginn des Herbstsemesters 2023. Diese Kompetenz dürfe man "auf keinen Fall verlieren".