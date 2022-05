Kampf gegen die Leere im Zentrum

Werbung

Wo vor einem Jahr noch im Schanigarten gelacht wurde, bleibt es still. Die Libro- und Billa-Filiale, das Sport- und mehrere Gewand-Geschäfte sind in das Einkaufszentrum am Stadtrand übersiedelt oder haben zugemacht. In der Innenstadt der Bezirksstadt Waidhofen/Thaya sind viele Auslagen leer. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Allentsteig oder Heidenreichstein. Ein Waldviertler Problem ist Leere im Ortskern aber nicht. „Es gibt keine Gemeinde, die keinen Leerstand hat“, sagt Johannes Wischenbart, Fachbereichsleiter für Ortskernbelebung bei NÖ Regional.

Um eine neue Maßnahme zum Gegensteuern ging es vergangene Woche im Landtag. Auf Initiative der ÖVP und von allen Parteien unterstützt wird die Landesregierung aufgefordert, die Umsetzung eines „Zentrums-Checks“ zu prüfen. Aus öffentlichen Mitteln finanzierte Vorhaben sollen künftig höher gefördert werden, wenn sie im Zentrum gebaut werden, erklärt ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger die Intention hinter dem Vorschlag.

„Wir nehmen nur punktuell Verbesserungen wahr.“ Franziska leeb ORTE-Architekturnetzwerk

Wie der umgesetzt werden könnte, ist noch offen. Nicht nur die Abgeordneten, auch Gemeindevertreter und Experten sind sich aber einig, dass jede Maßnahme gegen die Leere hilft. Obwohl Kommunen seit Jahren versuchen, Zentren zu beleben, nimmt die Vorsitzende des Architekturnetzwerks ORTE, Franziska Leeb, „nur punktuell Verbesserungen wahr“.

Immobilien als Anlage nehmen Zentren das Leben

Als Ursache für ausgestorbene Zentren sieht Wischenbart Immobilien oder Grundstücke, die ihre Besitzer weder nutzen, noch verkaufen wollen. „Liegenschaften sind kein schlechtes Sparschwein“, weiß er. NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) ergänzt, dass es oft schonender für Geldbörse und Nerven ist, außerhalb zu bauen. Grundstücke im Zentrum seien teurer, die Häuser oft so überaltet, dass sie zu hohen Kosten abgerissen werden müssen.

Das Leerstehen-Lassen löst aber eine Kettenreaktion aus: Wenn Vorhandenes nicht genutzt wird, wird neues Bauland verbraucht. Das schädigt das Klima. Gleichzeitig geht Frequenz verloren, was neue Geschäftsansiedlungen unwahrscheinlicher macht. Hinzu kommt, wie GVV-Präsident Rupert Dworak (SPÖ) meint, dass jahrelang Einkaufszentren am Stadtrand gebaut worden waren, was die Menschen aus dem Zentrum lockte. Er ist überzeugt, dass man das nur mit finanziellen Anreizen lösen kann: „Man muss Besitzer ermutigen, Flächen im Zentrum zu leistbaren Preisen zu vermieten.“ Aktuell würden sich das viele nicht antun wollen.

In vielem Orten bleiben Auslagen im Zentrum mittlerweile leer. Foto: Michael Schwab

Das Ortkern-Management hängt an den Gemeinden. Die ORTE-Experten bemerken dort Erfolge, wo man auf qualitätssichernde Verfahren in der Projektentwicklung setzt. Gemeinden können Besitzern Nutzungsoptionen aufzeigen und Rahmenbedingungen schaffen, um Projekte wirtschaftlicher zu machen. NÖ Regional bietet Gemeinden dazu Beratung.

Einige Maßnahmen gegen die Leere wurden im Land bereits beschlossen: Seit der Raumordnungsnovelle 2014 ist es verboten, große Handelsflächen außerhalb der Innenstadt zu errichten. 2020 wurde auch der Parkplatz-Bau eingeschränkt. Um das Bauland-Horten schwieriger zu machen, gibt es für neu gewidmete Grundstücke seit der Novelle 2020 nach sieben Jahren einen „Bauzwang“. Bei ORTE wird eine ganzheitliche Strategie vermisst. Zahlen, wie viel in NÖ leersteht oder brachliegt, fehlen.

Wunsch nach Abgaben für leere Gründe und Häuser

Steirer müssen, wie dort in der Vorwoche beschlossen, künftig für Leerstände und Zweitwohnsitze zahlen. Auch in NÖ nimmt die Diskussion darüber Fahrt auf. Für den SPÖ-Gemeindechef ist eine Leerstandsabgabe vorstellbar. Er will aber ein Gesamtkonzept. Dazu zählt auch eine Abgabe für Zweitwohnsitze, wie Dworak sie 2021 mit seinem ÖVP-Pendant forderte. Eine Arbeitsgruppe soll überlegen, wie sie realisierbar wäre.

So schnell werden in NÖ aber wohl keine Leerstands- oder Infrastrukturabgaben beschlossen. Pressl will zunächst beobachten, ob die Steuer in der Steiermark den erhofften Effekt bringt, noch stärker zum Mobilisieren motivieren und den Ortschefs ihre Möglichkeiten besser kommunizieren. Ob ihnen das reicht, wird sich zeigen. „Viele Gemeindevertreter wünschen sich eine Abgabe für unbebaute Grundstücke. Auch zu einer Leerstandsabgabe würden viele nicht nein sagen“, ist Wischenbart überzeugt.