Die 100.000 Öl-Heizungen, an denen sich die Niederösterreicher noch erwärmen, bleiben künftig kalt. Damit die Heizungen aber nicht von heute auf morgen abgebaut werden müssen, soll im Februar ein Stufenplan für den Tausch von Heizkesseln beschlossen werden. Kommt alles wie geplant, haben Besitzer „junger“ Öl-Kessel noch bis 2040 Zeit, sich eine andere, umweltfreundlichere Heizform zu überlegen.

Vorgesehen ist in dem Stufenplan, dass alte Heizkessel als erste, jüngere später getauscht werden müssen. Wer zum Beispiel einen Heizkessel aus dem Jahr 1986 im Keller hat, darf diesen maximal bis Ende 2025 betreiben.

Wer seinen Heizkessel erst im Jahr 2000 angeschafft hat, darf ihn noch bis 2031 behalten. Stammt das Exemplar aus den Jahren 2017 bis 2020, darf es bis Ende 2037 weiterlaufen. Heizkessel, die jetzt gekauft werden, dürfen noch 20 Jahre betrieben werden. Endgültig Schluss ist dem Plan zufolge, der noch diskutiert werde und noch nicht beschlossen ist, fünf Jahre später als im Bundesregierungsprogramm festgeschrieben, nämlich 2040.

„Der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger muss planbar und verträglich sein.“ Herbert Greisberger (eNu)

eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger betont, dass das Aus für flüssige und fossile Brennstoffe im NÖ-Energiefahrplan klar festgelegt wurde. Begründet wird das damit, dass fossile Energieträger wie Erdöl begrenzte Ressourcen sind, die bei der Verbrennung erhebliche CO 2 -Emissionen verursachen und beim Transport ebenfalls die Umwelt belasten.

Der Umstieg auf eine „saubere“ Heizform soll aber planbar und sozial verträglich sein. Immerhin kostet der Wechsel mehrere tausend Euro.

„Es ist für viele Menschen letztlich eine Frage der Leistbarkeit, sich eine neue Heizung installieren lassen zu können“, sagt auch der für die Bauordnung zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ). Die Fördersituation ist, laut Greisberger, momentan gut: Land und Bund steuern beim Umstieg auf einen erneuerbaren Energieträger bis zu 8.000 Euro bei.

40 Prozent weniger Öl-Heizungen seit 1980

Technisch möglich sei ein Umstieg in jedem Gebäude, meint Greisberger. In Frage kommen, je nach den Gegebenheiten, als Alternative zum Öl Nahwärme, Biomasse, Pellets, Hackschnitzel oder eine Wärmepumpe. Die eNu bietet zum Umrüsten Beratung an (Infos: www.energieberatung-noe.at).

Viele Menschen haben die in den vergangenen Jahren genutzt und sich zum Umstieg entschieden: Die Anzahl der Öl-Heizungen ist in NÖ laut eNu in den letzten 15 Jahren um über 40 Prozent auf unter 100.000 Exemplare gesunken. Gerade in den vergangenen zwei Jahren sei das Interesse enorm gewesen, berichtet Greisberger.

Bei der Öl-„Lobby“ beurteilt man den geplanten Stufenplan ebenfalls positiv. Auch, weil man hofft, bis 2040 ein klimafreundliches Produkt für Öl-Kessel entwickelt zu haben und anbieten zu können. Laut Gerald Petz vom Institut für Wärme- und Öltechnik (iwo) Austria werde derzeit an einem solchen Stoff gearbeitet. Im Stufenplan sieht er auch ein Vorbild-Modell für andere Bundesländer, erklärt Petz.