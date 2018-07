Geht es der Bauwirtschaft so gut, dass sie auf öffentliche Aufträge verzichten kann? Diese Frage wurde zuletzt in St. Pölten diskutiert. Nur ein Bieter fand sich für den mit 47 Millionen Euro budgetierten Ausbau der Fachhochschule. Dieses Anbot war laut Ansicht des Gemeinderates der Landeshauptstadt derart überteuert, dass er die Auftragsvergabe verschob. Im schlimmsten Fall droht, dass der FH-Zubau nicht wie geplant 2020 eröffnet werden kann. Und damit auch der Vollausbau der neuen Bertha-von-Suttner-Privatuniversität, die 2019 in Betrieb geht, noch warten muss.

„Gerade im Hochbau merken wir, dass die Preise massiv angezogen haben“, sieht Magistratsdirektor Thomas Dewina keinen Einzelfall. Es sei generell keine Seltenheit mehr, dass sich im Vergabeverfahren nur ein Interessent finde – und mitunter zu überhöhten Preisen anbiete.

"Viele Ausschreibungen arten mittlerweile in Doktorarbeiten aus“

Aber auch andere Gemeinden haben Probleme, interessierte Baufirmen zu finden. So musste der Gemeinderat von St. Peter/ Au (Bezirk Amstetten) die Entscheidung über die Vergabe der Errichtung einer Wasserverbindungsleitung zwischen Kürnberg und Behamberg widerrufen, weil von zwanzig angeschriebenen Baufirmen nur zwei Anbote legten – und diese waren laut Bürgermeister Johannes Heuras viel zu teuer. Die Gemeinde schreibt jetzt neu aus und stellt den Firmen frei, wann sie die Leitung errichten. In Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) boten für die Volksschul-Erweiterung nur zwei Firmen an. Keine konnte oder wollte es aber für die budgetierten 3,6 Millionen Euro machen. So kostet der Bau nun vier Millionen Euro. Und in Wr. Neustadt musste der Baubeginn für die „Bahnhof City“ auf Herbst verschoben werden, da sich für das 28-Millionen-Euro-Projekt keine Baufirma finden ließ.

Schuld an der Situation dürfte nicht nur die gute wirtschaftliche Lage sein, sondern auch das üppige „Vorschriftenwesen“ bei öffentlichen Vergaben. „Viele Ausschreibungen arten mittlerweile in Doktorarbeiten aus“, ärgert sich Herbert Leen, Baumeister und Bürgermeister in Grabern (Bezirk Hollabrunn).

Dass öffentliche Aufträge für die Bauwirtschaft uninteressant sind, will Robert Jägersberger, NÖ-Bauinnungsmeister, so nicht stehen lassen: „Jeder Auftrag ist interessant, solange die Rahmenbedingungen passen.“ Das Prozedere einer öffentlichen Ausschreibung sei aber mühevoll. Vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen sei der Aufwand sehr hoch. „Ich glaube, dass viele keinen Erfolg für sich erwarten und es deswegen erst gar nicht probieren.“

Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, bestätigt, dass es bei öffentlichen Ausschreibungen häufig an Angeboten mangle. Die Auftragsbücher der Baufirmen seien voll, die Konjunktur laufe gut. Negativ sieht er diese Entwicklung aber nicht: „Das ist ja eine gute Nachricht. Gibt es zu wenige Angebote, muss eben neu ausgeschrieben werden.“ Er sieht die Verantwortung auch bei den Gemeinden. „Eine vernünftige Ausschreibungsphase ist im Spätherbst oder Winter, wo nicht viel los ist.“ Gerade die öffentliche Hand könne Investitionen steuern und Projekte auf eine Zeit verschieben, in der die Konjunktur nicht mehr so gut laufe wie jetzt. „Das gilt natürlich nur für Projekte, die planbar sind.“

Mitarbeit: Peter Führer, Hermann Knapp, Christoph Reiterer, Matthias Schranz, Christoph Szeker.