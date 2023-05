Nach Schengen-Veto: Karner traf seinen rumänischen Minister-Kollegen

Auch über Österreich hinaus war die Aufregung groß, als der österreichische Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Ende des Vorjahrs in Brüssel ein Veto gegen den Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien einlegte. Damit konnten die beiden Staaten nicht in den EU-Raum aufgenommen werden, in dem innerhalb der EU-Außengrenzen Reisefreiheit herrscht und keine Passkontrollen nötig sind. Karner begründete sein Vorgehen damit, dass zu wenig gegen die illegale Migration am Balkan gemacht werde. Das erklärte er nun auch rumänischen Journalistinnen und Journalisten.

Karner wurde von seinem rumänischen Amtskollegen Lucian Bode zum Arbeitsgespräch in Bukarest eingeladen. Das Interesse der rumänischen Medien war hoch. Auf Fragen zum Schengen Beitritt Rumäniens sagte Karner, er werde kein Datum nennen, aber es sei noch ein langer Weg zu gehen. Er werde mit den Partnern in der EU und Innenminister Lucian Bode gemeinsam dafür kämpfen, das System zu verbessern.

Abseits des umstrittenen Schengen-Vetos drehte sich das Arbeitsgesprächs der beiden Minister um den gemeinsamen Kampf gegen die Schlepperkriminalität und Asylmissbrauch, erzählte Karner. Thema waren auch der Außengrenzschutz der Europäischen Union sowie das rumänische Pilotprojekt für schnelle Asylverfahren.

„Dank der guten Zusammenarbeit mit der rumänischen Polizei ist es beispielsweise gelungen, eine international operierende, kriminelle-Schlepperorganisation zu zerschlagen. Wir werden diese Zusammenarbeit weiter vertiefen und gemeinsam bei der EU-Kommission dafür kämpfen, um einen verbesserten Grenzschutz zu erzielen“, sagte der Texingtaler nach seinem Besuch in Rumänien.

Innenminister Gerhard Karner tauschte sich mit seinem rumänischen Amtskollegen Lucian Bode aus. Foto: BMIReiser

Die beiden Minister einigten sich zudem auf einen gemeinsamen Aktionsplan, der unter anderem die Möglichkeit vorsieht, dass die österreichische Polizei an der ungarischen Grenze auch gemeinsame Streifen im Gebiet des rumänischen Grenzüberganges Nadlac im Dreiländereck durchführen kann. Außerdem wird Rumänien einen Verbindungsbeamten zur Plattform gegen illegale Migration nach Wien entsenden.