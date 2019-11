Verbindungspunkte und Schnittmengen mit der Autonomen Provinz Vojvodina in der Republik Serbien hat Niederösterreich viele - nicht nur aufgrund der Geschichte. Das zeigte sich beim Besuch des Ministerpräsidenten von Vojvodina, Igor Mirović, bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in St. Pölten.

Dort wurde eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Niederösterreich und Vojvodina beschlossen. Vom jeweils anderen profitieren und Erfahrungen austauschen will man vor allem in drei Bereichen: bei der ARGE Donauländer, in der Wirtschaft und der Kultur.

ARGE Donauländer verbindet die Regionen

Niederösterreich und Vojvodina zählten zu den Gründungsmitgliedern der ARGE Donauländer. Vojvodina wird 2020/21 von Niederösterreich den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft von insgesamt 41 Regionen übernehmen. Ein gemeinsames Anliegen sei den beiden Regionen vor allem die Weiterentwicklung der Donau als Transportweg: „Unser Ziel ist es, dass die Donau als nachhaltiger Transportweg verstärkt genutzt wird", meint Mikl-Leitner. Das betonte auch Ministerpräsident Mirovic, der unter dem Vorsitz 2020/21 noch stärkere Zusammenarbeit mit Niederösterreich ankündigte.

Noch Potenzial bei wirtschaftlicher Zusammenarbeit

Weiters sprach die Landeshauptfrau die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Regionen an. Serbien und die Vojvodina seien wichtige Partner. Es gebe in der Provinz auch zahlreiche Investitionen von niederösterreichischen Firmen wie Doka oder Agrana. Mikl-Leitner sieht hier allerdings „noch unglaublich viel Potenzial“. Einen umfassenden Informationsaustausch habe man im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau vereinbart, Niederösterreich könne hier als „Best Practice-Beispiel“ zur Verfügung stehen, ist die Landes-Chefin überzeugt. Auch die Technopole mit ihrer Verbindung von Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie hätten bereits europaweite Anerkennung gefunden, meint Mikl-Leitner.

Novi Sad ist Kulturhauptstadt 2021

Einen Erfahrungsaustausch soll es auch auf kultureller Ebene geben, kündigte die Landeshauptfrau an. Schließlich hat die Autonome Provinz ein großes Ziel schon erreicht, auf das Niederösterreich noch hofft: Novi Sad, die Hauptstadt der Vojvodina, ist Europäische Kulturhauptstadt im Jahr 2021. „Wir stehen kurz vor der Entscheidung“, blickte Mikl-Leitner auf den morgigen Tag, an dem die Entscheidung über die Europäische Kulturhauptstadt 2024 fallen soll. "Wir werden dann jedenfalls alle Erfahrungen von Vojvodina aufsaugen", schmunzelte sie.

Bedauern zum Nein zu Beitrittsgesprächen mit Balkanländern

Mikl-Leitner hat nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten ihrer Enttäuschung darüber Ausdruck verliehen, dass der Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien vorerst aufgrund von Vorbehalten Frankreichs, Dänemarks und der Niederlande gescheitert ist.

Nur wenn den Westbalkanstaaten "eine Zukunftsperspektive in Aussicht gestellt" werde, könne man "die Sicherheit sowohl dort, als auch bei uns garantieren", betonte die Landeshauptfrau bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Mirovic in St. Pölten. Der Ministerpräsident der Vojvodina unterstrich ebenfalls die Enttäuschung "auch in Serbien" über die Verhinderung der EU-Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien. Sein Land werde aber dennoch seinen Weg in Richtung EU weitergehen. "Es gibt keine Alternative zum europäischen Weg", erklärte Mirovic.