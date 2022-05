Sachsen und NÖ mit Herausforderungen im Zivil- und Katastrophenschutz

Werbung

Es sind zwei selbstbewusste Regionen mit ähnlichen Schwerpunkten, Potentialen und Herausforderungen, die sich gefunden haben: Niederösterreich und Sachsen. Seit 30 Jahren besteht die Zusammenarbeit der beiden Landtage, die anlässlich des Jubiläums besonders gelobt wurde. „Für Niederösterreich ist es die Partnerschaft mit dem stärksten Austausch“, sagte etwa Landtagspräsident Karl Wilfing beim Besuch in Dresden. Auch aus Sachsen gab es Lob für die Zusammenarbeit: „Es ist die intensivste, langanhaltendste und nachhaltigste Kooperation für unseren Landtag“, so der sächsische Landtagspräsident Matthias Rößler.

Gemeinsam stellt man sich auch diversen Herausforderungen – wie etwa beim Thema Zivil- und Katastrophenschutz. Beim Besuch in Dresden tauschten sich die niederösterreichischen Abgeordneten mit jenen aus Sachsen sowie Einsatzkräften aus Sachsen über ihre Erfahrungen der letzten Jahre aus. Neben der Corona-Pandemie und diversen Unwetterereignissen, waren die Einsatzkräfte zuletzt auch durch die Ukraine-Krise stark gefordert.

Ehrenamt und Bewusstseinsschaffung zentral

Ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird unter anderem die dauerhafte Gewinnung von Ehrenamtlichen sein. Zwar würden viele Männer und Frauen spontan freiwillig helfen, ein fixes Ehrenamt wollen jedoch immer weniger Menschen übernehmen. Auch in der Bewusstseinsstärkung der Bürgerinnen und Bürger müssten Schritte gesetzt werden. Die Gesellschaft müsse sich in Ernstfällen auch versorgen können. „Wir sind eine Vollkaskogesellschaft geworden“, so etwa die dritte Landtagspräsidentin Karin Renner. Für Juni würde sie beispielsweise keinen Informationsabend mehr rund um Katastrophenschutz-Themen ausschreiben. „Einfach weil ich weiß, dass die Menschen lieber bei einem Bier im Freibad bleiben, als hinzugehen“, sagt Renner.