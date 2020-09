Lehren aus der Covid-Krise und Möglichkeiten des EU-Beitritts der Westbalkanländer waren die zentralen Themen eines Treffens der Parlamentspräsidenten von Österreich, Slowakei und Tschechischer Republik auf Schloss Grafenegg.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka traf auf seine Amtskollegen Boris Kollár (Slowakei) und Radek Vondráček (Tschechische Republik). Die Moderation der Diskussionsveranstaltung übernahm Balkan-Experte Paul Lendvai. Für wenig Begeisterung hatte die für alle überraschende Ankündigung Ungarns gesorgt, mit 1. September seine Grenzen zu schließen. Sobotka: „Krisenzeiten zeigen auch, wie man mit der Nachbarschaft umgeht.“

Was Europa ausmache, sei der freie Waren- und Personenverkehr. Es sei wichtig, das aufrechtzuerhalten. Das unterstrich Kollár: „Nächste Nachbarn sollten zusammenarbeiten, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch was Informationen betrifft.“

Er hob in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung von rund 80.000 Arbeitskräften aus der Slowakei hervor, die in Österreich im Sozial- und Pflegebereich arbeiten: „Österreich ist nicht darauf angewiesen, aber Österreich rechnet damit.“

Sobotka: „Wir sind jetzt besser ausgerüstet“

Was eine mögliche zweite Coronawelle angeht, betonte Kollár: „Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Auch Sobotka sieht hier keine kritische Situation: „Wir sind jetzt besser ausgerüstet und haben eine bessere Infrastruktur.“ Partielle Einschränkungen wären möglich, aber einen zweiten Lockdown könne die Wirtschaft nicht vertragen. Mit den Nachbarländern sei man eng verflochten, beispielsweise in der Automobil-Zulieferindustrie: „Wir werden aufeinander abgestimmt agieren.“

Eine Gemeinsamkeit der drei Länder offenbarte sich auch in der Zusammenarbeit von Regierung und Opposition in der Krise: In der heißen Phase gab es einen Schulterschluss. Je länger die Krise dauerte, desto differenzierter wurden die Meinungen. Sobotka betonte hier, dass die Kooperation der Parlamente über die Grenzen hinweg immer funktioniert habe.

Last but not least griff Modarator Lendvai auch noch die Problemfelder EU-Haushalt und Erweiterung um die sogenannten Westbalkanländer auf. Mit dem aktuell vorliegenden Budget-Kompromissvorschlag zeigten sich alle drei Parlamentspräsidenten weitgehend zufrieden, wobei Wolfgang Sobotka und Boris Kollár ergänzten, dass es wesentlich sei, die Mittel effizient, vernünftig und langfristig zu investieren.

In Sachen EU-Erweiterung wünschen sich die Präsidenten die Vermittlung europäischer Werte am Westbalkan. Zum tatsächlichen Beitritt sagte Vondráček: „Die Frage ist nicht ja oder nein, sondern wann und ich sage: Je früher, desto besser.“ Sobotka fügte an: „Es ist nicht nur eine Frage des Tempos, sondern auch der Qualität.“